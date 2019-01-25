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Секретарь новосибирской «Единой России» покидает свой пост

Рубрика: политика

25.01.2019 10:35

фото со страницы Валерия Ильенко в соцсети «Вконтакте»

Валерий Ильенко решил не выдвигать свою кандидатуру на пост секретаря Новосибирского отделения «Единой России».

Вице-спикер Законодательного собрания области Валерий Ильенко заявил о том, что не будет выдвигаться на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Он занимал эту должность с 2014 года. На районных конференциях, проходивших на прошлой неделе в Болотнинском и Октябрьском районах, Ильенко рекомендовал поддержать в качестве будущего секретаря Андрея Панфёрова.

Региональная конференция «Единой России» состоится 29 января. На ней будет переизбран состав областного совета партии, президиум политсовета, а также секретарь местного отделения.

Андрей Панфёров родился в 1960 году, в прошлом военный. Занимает должность заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания Новосибирской области. С 2014 года Панфёров руководит фракцией партии «Единая Россия» в Заксобрании.

Напомним, в декабре стало известно о планирующейся смене руководства новосибирского отделения «Единой России».

Теги: Единая Россия

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Предложить новость

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов вернётся в Сибирь

вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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