Секретарь новосибирской «Единой России» покидает свой пост

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Валерий Ильенко решил не выдвигать свою кандидатуру на пост секретаря Новосибирского отделения «Единой России».

Вице-спикер Законодательного собрания области Валерий Ильенко заявил о том, что не будет выдвигаться на пост секретаря регионального отделения «Единой России». Он занимал эту должность с 2014 года. На районных конференциях, проходивших на прошлой неделе в Болотнинском и Октябрьском районах, Ильенко рекомендовал поддержать в качестве будущего секретаря Андрея Панфёрова.

Региональная конференция «Единой России» состоится 29 января. На ней будет переизбран состав областного совета партии, президиум политсовета, а также секретарь местного отделения.

Андрей Панфёров родился в 1960 году, в прошлом военный. Занимает должность заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания Новосибирской области. С 2014 года Панфёров руководит фракцией партии «Единая Россия» в Заксобрании.

Напомним, в декабре стало известно о планирующейся смене руководства новосибирского отделения «Единой России».