Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса под Искитимом

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25.01.2019 20:01
фото с сайта pixabay.com
В Искитимском районе во время работы на обособленной территории произошёл инцидент, в результате которого погибли два человека — возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Нарушение правил охраны труда”. По данным ведомства, 24 января на площадке обособленного подразделения ООО «Современные горные технологии» в Искитимском районе погибли во время работы двое мужчин.
“По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается”, — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.
Известно, что несчастный случай произошёл при выполнении шиномонтажных работ. 45-летний водитель “Белаза” и 35-летний слесарь снимали заднее колесо с грузовика, но оно сорвалось со ступицы автомобиля. Водитель погиб на месте происшествия, слесарь умер от полученных травм в реанимационном отделении Искитимской центральной городской больницы.
“Создана комиссия, ведётся расследование. Точная причина и детали произошедшего будут установлены по окончании расследования”, — сообщили Сиб.фм в ООО «Разрез Восточный», отметив, что инцидент произошёл на площадке подрядной организации, оказывающей им услуги.
Напомним, в июле 2018 года трое рабочих погибли на заводе в Барнауле.
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