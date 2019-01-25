7 баллов
-18
65.92 74.63
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

Рубрика: общество

25.01.2019 14:40

Скриншот из видео в группе Новосибирского зоопарка

В официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео с молодым яком. 

В Новосибирском зоопарке 27 ноября 2018 года на свет появился як. Роды были тяжёлыми, а выгуливают и кормят детёныша вручную сами работники. 

25 января 2019 года сотрудники зоопарка выложили видео с маленьким яком в официальную группу зоопарка «ВКонтакте».

Специалисты рассказали, что зимой яки рождаются крайне редко и это всегда очень тяжело для матери.

«В этот раз родилась девочка, назвали мы её Чулпан. Сейчас работники сектора копытных выхаживают её, а весной вернут обратно в семью. Все, кто хочет полюбоваться малышкой, добро пожаловать в зоопарк в 16:00. Её в это время выгуливают от левады до вольера с косулями и обратно», – поделились с подписчиками в группе зоопарка.

Напомним, 8 января 2019 года стало известно, что новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика.

Теги: животные Новосибирский зоопарк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее
Image
08.12.2016

Заповедное братство

Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске спасены 170 хищных птиц за год 20.01.2019 Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек 17.01.2019 Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу 10.01.2019 Чакоанские мары стали родителями в Новосибирском зоопарке 07.01.2019

Популярное

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

В Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру

Image

Красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним реб...

Image

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской обла...

Image

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло

Image

В Новосибирске будут лечить рак головного мозга за один сеанс

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Число сдаваемых квартир в Новосибирске выросло почти вдвое

Image

Новосибирский предприниматель в одиночку отбился от похитителей

Image

Жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал»

Image

Муж сибирячки помог приставам арестовать её автомобиль

Image

Бывший вице-губернатор Новосибирской области остался без работы в...