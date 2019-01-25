Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

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Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого якаРубрика: общество
25.01.2019 14:40
Скриншот из видео в группе Новосибирского зоопарка
В официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео с молодым яком.
В Новосибирском зоопарке 27 ноября 2018 года на свет появился як. Роды были тяжёлыми, а выгуливают и кормят детёныша вручную сами работники.
25 января 2019 года сотрудники зоопарка выложили видео с маленьким яком в официальную группу зоопарка «ВКонтакте».
Специалисты рассказали, что зимой яки рождаются крайне редко и это всегда очень тяжело для матери.
«В этот раз родилась девочка, назвали мы её Чулпан. Сейчас работники сектора копытных выхаживают её, а весной вернут обратно в семью. Все, кто хочет полюбоваться малышкой, добро пожаловать в зоопарк в 16:00. Её в это время выгуливают от левады до вольера с косулями и обратно», – поделились с подписчиками в группе зоопарка.
Напомним, 8 января 2019 года стало известно, что новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика.
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