Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

Скриншот из видео в группе Новосибирского зоопарка

В официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео с молодым яком.

В Новосибирском зоопарке 27 ноября 2018 года на свет появился як. Роды были тяжёлыми, а выгуливают и кормят детёныша вручную сами работники.

25 января 2019 года сотрудники зоопарка выложили видео с маленьким яком в официальную группу зоопарка «ВКонтакте».

Специалисты рассказали, что зимой яки рождаются крайне редко и это всегда очень тяжело для матери.

«В этот раз родилась девочка, назвали мы её Чулпан. Сейчас работники сектора копытных выхаживают её, а весной вернут обратно в семью. Все, кто хочет полюбоваться малышкой, добро пожаловать в зоопарк в 16:00. Её в это время выгуливают от левады до вольера с косулями и обратно», – поделились с подписчиками в группе зоопарка.

Напомним, 8 января 2019 года стало известно, что новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика.