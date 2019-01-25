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Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

Рубрика: проиcшествия

25.01.2019 10:58

Фото с сайта shutterstock.com

Спецслужбы в срочном порядке эвакуировали людей из здания правительства: предположительно, в здании может быть заложена бомба.

Спецслужбы провели эвакуацию людей из здания правительства Бурятии. Об этом 25 января сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Причиной послужила информация о минировании здания. 

«Всех сотрудников начали эвакуировать в 10 часов утра, сразу после того, как сообщили о том, что в здании бомба. Спецслужбы тут же прибыли на место», – сообщили в правительстве.

Эвакуировали людей из здания правительства, мэрии Улан-Удэ, Народного Хурала Бурятии, а также вывели из здания сотрудников и посетителей почтамта, который находится недалеко от правительственных организаций. 

Очевидцы сообщают, что весь административный центр Улан-Удэ перекрыт, на выходах стоят автомобили ДПС.

Напомним, 23 января в Новосибирске загорелся грузовой автомобиль.

Теги: эвакуация правительство Бурятия

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сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

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