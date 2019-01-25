Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

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Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования зданияРубрика: проиcшествия
25.01.2019 10:58
Фото с сайта shutterstock.com
Спецслужбы в срочном порядке эвакуировали людей из здания правительства: предположительно, в здании может быть заложена бомба.
Спецслужбы провели эвакуацию людей из здания правительства Бурятии. Об этом 25 января сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Причиной послужила информация о минировании здания.
«Всех сотрудников начали эвакуировать в 10 часов утра, сразу после того, как сообщили о том, что в здании бомба. Спецслужбы тут же прибыли на место», – сообщили в правительстве.
Эвакуировали людей из здания правительства, мэрии Улан-Удэ, Народного Хурала Бурятии, а также вывели из здания сотрудников и посетителей почтамта, который находится недалеко от правительственных организаций.
Очевидцы сообщают, что весь административный центр Улан-Удэ перекрыт, на выходах стоят автомобили ДПС.
Напомним, 23 января в Новосибирске загорелся грузовой автомобиль.
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