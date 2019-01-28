Лента новостейПредложить новость
Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми
Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов
Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд
Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка
Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС
Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторовРубрика: общество
28.01.2019 13:50
фото предоставлено СГК
В текущем отопительном сезоне новосибирские энергетики впервые используют логгеры – регистраторы данных для анализа температурного режима в квартире.
Ежедневный контроль температуры в домах будут обеспечивать автономные регистраторы данных. Прошлой осенью Сибирская генерирующая компания приобрела 100 современных датчиков на сумму более 325 тысяч рублей. С помощью логгеров будут анализировать температуру в помещениях потребителей, а при несоответствии норме сообщать об этом управляющей компании, чтобы устранить проблему.
Логгер «мониторит» температурный режим в месте его расположения. Приборы можно устанавливать на любой период с любым заданным интервалом. В Новосибирске их будут использовать в квартире на протяжении одной недели. За это время регистратор фиксирует показания два раза в час.
Данные, собранные с ноября 2018 года по январь 2019, показали, что температура внутри помещений в контрольных точках соответствует действующим нормам. Так, в ноябре средняя температура в помещениях составила 23,3 градуса, в декабре и январе – 23,7 градуса.
Анализ показаний даёт возможность проследить зависимость температуры наружного воздуха и соблюдения режима теплоснабжения. Наблюдение за температурой позволяет оценить качество регулирования теплоносителя в сетях.
С актуальной информацией можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» и на портале СГК Онлайн.
Напомним, в январе новосибирские учёные создали уникальный источник тока для квантового компьютера.
Комментарии
Лента новостей
Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми
Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов
Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд
Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка
Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС
Статьи по теме
Теплосети Новосибирска требуют вложений
СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб
Новости по теме
Популярное