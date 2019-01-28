Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

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В текущем отопительном сезоне новосибирские энергетики впервые используют логгеры – регистраторы данных для анализа температурного режима в квартире.

Ежедневный контроль температуры в домах будут обеспечивать автономные регистраторы данных. Прошлой осенью Сибирская генерирующая компания приобрела 100 современных датчиков на сумму более 325 тысяч рублей. С помощью логгеров будут анализировать температуру в помещениях потребителей, а при несоответствии норме сообщать об этом управляющей компании, чтобы устранить проблему.

Логгер «мониторит» температурный режим в месте его расположения. Приборы можно устанавливать на любой период с любым заданным интервалом. В Новосибирске их будут использовать в квартире на протяжении одной недели. За это время регистратор фиксирует показания два раза в час.

Данные, собранные с ноября 2018 года по январь 2019, показали, что температура внутри помещений в контрольных точках соответствует действующим нормам. Так, в ноябре средняя температура в помещениях составила 23,3 градуса, в декабре и январе – 23,7 градуса.

Анализ показаний даёт возможность проследить зависимость температуры наружного воздуха и соблюдения режима теплоснабжения. Наблюдение за температурой позволяет оценить качество регулирования теплоносителя в сетях.

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Напомним, в январе новосибирские учёные создали уникальный источник тока для квантового компьютера.