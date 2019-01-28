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Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

Рубрика: общество

28.01.2019 13:50

фото предоставлено СГК

В текущем отопительном сезоне новосибирские энергетики впервые используют логгеры – регистраторы данных для анализа температурного режима в квартире.

Ежедневный контроль температуры в домах будут обеспечивать автономные регистраторы данных. Прошлой осенью Сибирская генерирующая компания приобрела 100 современных датчиков на сумму более 325 тысяч рублей. С помощью логгеров будут анализировать температуру в помещениях потребителей, а при несоответствии норме сообщать об этом управляющей компании, чтобы устранить проблему.

Логгер «мониторит» температурный режим в месте его расположения. Приборы можно устанавливать на любой период с любым заданным интервалом. В Новосибирске их будут использовать в квартире на протяжении одной недели. За это время регистратор фиксирует показания два раза в час.

Данные, собранные с ноября 2018 года по январь 2019, показали, что температура внутри помещений в контрольных точках соответствует действующим нормам. Так, в ноябре средняя температура в помещениях составила 23,3 градуса, в декабре и январе – 23,7 градуса.

Анализ показаний даёт возможность проследить зависимость температуры наружного воздуха и соблюдения режима теплоснабжения. Наблюдение за температурой позволяет оценить качество регулирования теплоносителя в сетях.

С актуальной информацией можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» и на портале СГК Онлайн.

Напомним, в январе новосибирские учёные создали уникальный источник тока для квантового компьютера.

Теги: СГК

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Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

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Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

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сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

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