В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

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В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром ЛукашенкоРубрика: политика
25.01.2019 12:11
фото с сайта правительства новосибирской области
Травников и Лукашенко обсудили сотрудничество между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.
Развитие двустороннего сотрудничества Новосибирской области и республики Беларусь обсудили Травников и Лукашенко на встрече, которая прошла 24 января в Минске. Глава Беларуси отметил, что в основе взаимодействия между странами лежат давние дружественные, родственные отношения.
«Ваш регион – один из наиболее перспективных экономических партнёров в Сибири», – подчеркнул Лукашенко.
В ходе работы новосибирской делегации в Минске были подписаны 13 соглашений. Особое внимание уделили обсуждению сотрудничества в научной сфере.
«Есть серьезная перспектива расширения совместных научных разработок. На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко этому было уделено отдельное внимание со стороны главы государства. Также мы предварительно договорились о проведении межакадемического совета в Новосибирском Академгородке в этом году, что также будет способствовать конкретизации общих научных планов», – подчеркнул по итогам встречи Андрей Травников.
23 января был подписан протокол о сотрудничестве Президиума Национальной академии наук Белоруссии и Президиума Сибирского отделения Российской академии наук. Речь идёт о развитии новосибирского Научного центра – программы «Академгородок 2.0», а также об организации совместных российско-белорусских конкурсов СО РАН и НАН.
Напомним, недавно мэр Кольцова Николай Красников подписал соглашение об установлении побратимских связях с исполкомом Городецкого района Беларуси.
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Лента новостей
Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании
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