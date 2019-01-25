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В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Рубрика: политика

25.01.2019 12:11

фото с сайта правительства новосибирской области

Травников и Лукашенко обсудили сотрудничество между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

Развитие двустороннего сотрудничества Новосибирской области и республики Беларусь обсудили Травников и Лукашенко на встрече, которая прошла 24 января в Минске. Глава Беларуси отметил, что в основе взаимодействия между странами лежат давние дружественные, родственные отношения.

«Ваш регион – один из наиболее перспективных экономических партнёров в Сибири», – подчеркнул Лукашенко.

В ходе работы новосибирской делегации в Минске были подписаны 13 соглашений. Особое внимание уделили обсуждению сотрудничества в научной сфере.

«Есть серьезная перспектива расширения совместных научных разработок. На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко этому было уделено отдельное внимание со стороны главы государства. Также мы предварительно договорились о проведении межакадемического совета в Новосибирском Академгородке в этом году, что также будет способствовать конкретизации общих научных планов», – подчеркнул по итогам встречи Андрей Травников.

23 января был подписан протокол о сотрудничестве Президиума Национальной академии наук Белоруссии и Президиума Сибирского отделения Российской академии наук. Речь идёт о развитии новосибирского Научного центра – программы «Академгородок 2.0», а также об организации совместных российско-белорусских конкурсов СО РАН и НАН.

Напомним, недавно мэр Кольцова Николай Красников подписал соглашение об установлении побратимских связях с исполкомом Городецкого района Беларуси.

 

Теги: Травников Андрей Академгородок

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

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