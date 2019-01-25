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Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

Рубрика: политика, общество

25.01.2019 14:39

фото с официального сайта правительства Республики Алтай

Еженедельник «Листок» опубликовал информацию о том, что у главы Горного Алтая Александра Бердникова якобы имеются 20 элитных квартир на черноморском побережье и в других регионах.

Жители Горно-Алтайска обсуждают сообщение местной газеты «Листок» о дорогой недвижимости в собственности близких родственников Александра Бердникова. Как говорится в публикации, информацию о дорогих апартаментах рассказал житель Краснодарского края, имя которого не сообщается. Анонимный источник называет стоимость недвижимости в Сочи, Москве и Горном Алтае, которая в сумме превышает 300 миллионов рублей. 

В публикации не приводится каких-либо документов, подтверждающих, что недвижимость действительно имеет отношение к Бердникову, но она оформлена на его тёщу и сына. Тем не менее, читатели в комментариях соглашаются с высказанными предположениями и даже предлагают выдать губернатору медаль. Другие иронизируют, называя его истинным патриотом, потому что приобрёл жильё в России, а не за границей. 

Напомним, ещё в 2017 году по результатам исследований Центра развития региональной политики Александр Бердников получил двойку в «Кремлёвском рейтинге губернаторов России».

Теги: Республика Алтай Бердников Александр

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам

сегодня 09:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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