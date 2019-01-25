Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

фото с официального сайта правительства Республики Алтай

Еженедельник «Листок» опубликовал информацию о том, что у главы Горного Алтая Александра Бердникова якобы имеются 20 элитных квартир на черноморском побережье и в других регионах.

Жители Горно-Алтайска обсуждают сообщение местной газеты «Листок» о дорогой недвижимости в собственности близких родственников Александра Бердникова. Как говорится в публикации, информацию о дорогих апартаментах рассказал житель Краснодарского края, имя которого не сообщается. Анонимный источник называет стоимость недвижимости в Сочи, Москве и Горном Алтае, которая в сумме превышает 300 миллионов рублей.

В публикации не приводится каких-либо документов, подтверждающих, что недвижимость действительно имеет отношение к Бердникову, но она оформлена на его тёщу и сына. Тем не менее, читатели в комментариях соглашаются с высказанными предположениями и даже предлагают выдать губернатору медаль. Другие иронизируют, называя его истинным патриотом, потому что приобрёл жильё в России, а не за границей.