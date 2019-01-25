В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

Лента новостейПредложить новость
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка
Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи
Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании
Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ
В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин
Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам
Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране
Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири
В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школойРубрика: проиcшествия
25.01.2019 17:43
фото с сайта pixabay.com
Как установило предварительное следствие, ружьё стрелок позаимствовал у дедушки.
Сегодня, 25 января, в поселке Абалаково Красноярского края школьник принёс на территорию школы охотничье гладкоствольное ружьё и выстрелил четыре раза в воздух.
Прибывший на место участковый уполномоченный МО МВД России «Енисейский» смог уговорить несовершеннолетнего стрелка отдать ему оружие. В результате инцидента никто не пострадал – ко времени происшествия все уроки в школе уже закончились.
Как установило предварительное следствие, ружьё принадлежит дедушке школьника, который является его опекуном.
В настоящий момент проводится расследование и устанавливаются причины случившегося.
Напомним, после стрельбы в колледже Андрей Травников распорядился усилить меры безопасности в учебных заведениях Новосибирской области.
Комментарии
Лента новостей
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка
Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи
Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании
Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ
В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин
Сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам
Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране
Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибири
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное