В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

фото с сайта pixabay.com

Как установило предварительное следствие, ружьё стрелок позаимствовал у дедушки.

Сегодня, 25 января, в поселке Абалаково Красноярского края школьник принёс на территорию школы охотничье гладкоствольное ружьё и выстрелил четыре раза в воздух.

Прибывший на место участковый уполномоченный МО МВД России «Енисейский» смог уговорить несовершеннолетнего стрелка отдать ему оружие. В результате инцидента никто не пострадал – ко времени происшествия все уроки в школе уже закончились.

Как установило предварительное следствие, ружьё принадлежит дедушке школьника, который является его опекуном.

В настоящий момент проводится расследование и устанавливаются причины случившегося.

Напомним, после стрельбы в колледже Андрей Травников распорядился усилить меры безопасности в учебных заведениях Новосибирской области.