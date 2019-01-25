В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

СКРИНШОТ С ВИДЕО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦВО

Солдаты в Кемеровской области во время внеплановой тренировки сбивали беспилотники и использовали артиллерию.

Учения военнослужащих Центрального военного округа начались в Кузбассе. Они проходят в несколько этапов, первым заданием для военных было уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника. Для поражения целей использовали комплекс радиопомех «Борисоглебск», используя глушилки, расчёт сбил систему управления дрона.

Во время внеплановых учений военнослужащие использовали расчёты артиллерийских установок: «Малка» – орудие калибра 203 миллиметров, и модернизированные гаубицы «Мста-С».

После уничтожения беспилотников бойцы преодолевали заражённую зону в комплектах индивидуальной химической защиты. Завершающим этапом стало закрепление на позиции и скрытое управление войсками через закрытые каналы радиосвязи.

В общей сложности в отработке тактических и боевых задач приняло участие более 4000 военнослужащих.

Напомним, сейчас на территории Сибири проходит проверка боеготовности войск Центрального военного округа.