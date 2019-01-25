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В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

Рубрика: общество

25.01.2019 18:57

СКРИНШОТ С ВИДЕО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦВО

Солдаты в Кемеровской области во время внеплановой тренировки сбивали беспилотники и использовали артиллерию.

Учения военнослужащих Центрального военного округа начались в Кузбассе. Они проходят в несколько этапов, первым заданием для военных было уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника. Для поражения целей использовали комплекс радиопомех «Борисоглебск», используя глушилки, расчёт сбил систему управления дрона.

Во время внеплановых учений военнослужащие использовали расчёты артиллерийских установок: «Малка» – орудие калибра 203 миллиметров, и модернизированные гаубицы «Мста-С».

После уничтожения беспилотников бойцы преодолевали заражённую зону в комплектах индивидуальной химической защиты. Завершающим этапом стало закрепление на позиции и скрытое управление войсками через закрытые каналы радиосвязи.

В общей сложности в отработке тактических и боевых задач приняло участие более 4000 военнослужащих.

Напомним, сейчас на территории Сибири проходит проверка боеготовности войск Центрального военного округа.

Теги: учения армия Кузбасс

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сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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