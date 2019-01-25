В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

фото предоставлено ГЦИИ

Выставка, посвящённая главным немецким разработкам, начинает работу в Новосибирском Городском центре изобразительных искусств.

25 января в ГЦИИ открывается выставка, рассказывающая о революционных изобретениях немецких учёных в естественнонаучной сфере. Передвижная экспозиция «Германия — страна изобретателей: модуль «Исследования» создана Гёте-Институтом в сотрудничестве с Обществом Фраунгофера и Обществом Макса Планка. В течение нескольких лет она путешествует по всему миру.

Остроумные высказывания известных учёных познакомят посетителей с различными сферами – информатикой, энергетикой, коммуникацией, автомобилестроением, медициной, оптикой и новыми материалами. Экспонаты и информационные стенды дополняют фильмы и аудиостанции.

В дни работы выставки запланирована программа с экскурсиями, интерактивными квестами, кинопоказами, обучающими семинарами, презентациями и конкурсами. Также желающие смогут поучаствовать в конкурсе творческих эссе на немецком языке или узнать о возможностях получения высшего образования в немецких вузах на презентации Германской службы академических обменов DAAD. Подробную программу мероприятий можно найти на сайте и в социальных сетях.

Торжественное открытие выставки состоится 25 января в 17:00 в ГЦИИ по адресу улица Свердлова, 13. Вход свободный. Увидеть экспозицию можно будет до 17 февраля.

Напомним, Сиб.фм рассказывали о том, как обучение за границей меняет жизни новосибирских студентов.