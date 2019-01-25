В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

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В Новосибирске отменили концерт певицы ГречкиРубрика: афиша, общество
25.01.2019 19:29
фото Лю Чирковой со страницы "Поток Индиго" в соцсети "ВКонтакте"
Концертный тур популярной российской артистки должен был включать в себя 56 городов, однако теперь выступления перенесены на неопределённый срок.
В группе певицы Гречки в соцсети “ВКонтакте” объявили об отмене концертов певицы. В программу тура было включено 56 городов. В Новосибирске концерт должен был пройти 15 марта в лофт-парке “Подземка”.
“По вине организатора наш тур, который должен был начаться завтра концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения”, — говорится в сообщении.
Новый список городов объявят в течении недели. За неудобства перед поклонниками извинились и пообещали им дополнительные сюрпризы. Также завтра, 26 января, должно будет выйти видео с подробным объяснением произошедшего.
Напомним, в декабре группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске.
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