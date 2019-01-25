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В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

Рубрика: афиша, общество

25.01.2019 19:29

фото Лю Чирковой со страницы "Поток Индиго" в соцсети "ВКонтакте"

Концертный тур популярной российской артистки должен был включать в себя 56 городов, однако теперь выступления перенесены на неопределённый срок.

В группе певицы Гречки в соцсети “ВКонтакте” объявили об отмене концертов певицы. В программу тура было включено 56 городов. В Новосибирске концерт должен был пройти 15 марта в лофт-парке “Подземка”.

“По вине организатора наш тур, который должен был начаться завтра концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения”, — говорится в сообщении.

Новый список городов объявят в течении недели. За неудобства перед поклонниками извинились и пообещали им дополнительные сюрпризы. Также завтра, 26 января, должно будет выйти видео с подробным объяснением произошедшего.

Напомним, в декабре группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске.

Теги: музыка концерты

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сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании

сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

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