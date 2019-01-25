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В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

Рубрика: проиcшествия

25.01.2019 10:16

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

 Две молодые жительницы Новосибирска работали по чётко отлаженной схеме сбыта наркотиков на территории города. 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области была пресечена деятельность преступной группы – двух женщин 29 и 30 лет, занимавшихся наркоторговлей.

У дам были строго распределены обязанности. Одна работала с поставщиками, собирала деньги с покупателей и распределяла средства. Вторая забирала оптовые партии наркотиков, фасовала их и распространяла по тайникам-закладкам. 

«В ходе спецоперации обе подозреваемые были задержаны оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УНК ГУ МВД России по Новосибирской области», – сообщает пресс-служба областного главка.

В общей сложности у задержанных изъято более 5,5 килограмма наркотиков синтетического происхождения. Женщинам грозит уголовная ответственность за попытку сбыта запрещённых веществ в особо крупном размере по предварительному сговору. Обе заключены под стражу. 

Напомним, в январе полиция изъяла 62 килограмма наркотиков в Томске.

Теги: наркотики полиция

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В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

Дольщики долгостроя в Новосибирске упрекнули власти в бездействии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования здания

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

сегодня 10:16 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске открывается выставка о революционных изобретениях немецких учёных

сегодня 09:41 Афиша 0 Коммент.

Новосибирский строящийся ЖК попал в топ-10 самых дорогих в стране

сегодня 07:56 Недвижимость 0 Коммент.

В Новосибирске совершено нападение на дежурного врача

вчера 21:30 Хроника 0 Коммент.

Красноярцы раскритиковали рекламу поездок на автобусах от мэрии

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мгновенная карма: томского «чёрного лесоруба» убило спиленным им же деревом

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

ЛГБТ-активист поборется за кресло мэра Новосибирска

вчера 18:55 Политика 0 Коммент.

Хоккей: «Сибирь» уступила команде из Владивостока

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске выросли цены на бензин всех марок

вчера 18:42 Авто 0 Коммент.

Глава госохраны памятников Новосибирской области уходит в отставку

вчера 18:08 Политика 0 Коммент.

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вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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