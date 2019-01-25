В Новосибирске полиция изъяла более пяти килограммов «синтетики» у двух женщин

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Две молодые жительницы Новосибирска работали по чётко отлаженной схеме сбыта наркотиков на территории города.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области была пресечена деятельность преступной группы – двух женщин 29 и 30 лет, занимавшихся наркоторговлей.

У дам были строго распределены обязанности. Одна работала с поставщиками, собирала деньги с покупателей и распределяла средства. Вторая забирала оптовые партии наркотиков, фасовала их и распространяла по тайникам-закладкам.

«В ходе спецоперации обе подозреваемые были задержаны оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УНК ГУ МВД России по Новосибирской области», – сообщает пресс-служба областного главка.

В общей сложности у задержанных изъято более 5,5 килограмма наркотиков синтетического происхождения. Женщинам грозит уголовная ответственность за попытку сбыта запрещённых веществ в особо крупном размере по предварительному сговору. Обе заключены под стражу.

Напомним, в январе полиция изъяла 62 килограмма наркотиков в Томске.