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В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

Рубрика: Авто

26.01.2019 08:01

фото с сайта pixabay.com

Исследование показало, что в Новосибирске машины, продаваемые в интернете, подорожали; также эксперты выяснили самую популярную марку среди горожан.

Эксперты сайта бесплатных объявлений “Авито” проанализировали  данные о продажах автомобилей в 23 крупнейших городах страны. Оказалось, что в 2018 году самые доступные цены на машины были в Омске. Там авто в среднем продавали за 304 401 рубль. Дороже всего авто были, естественно, в Москве — 547 919 рублей.

“В целом по России средняя цена автомобиля в 2018 году составила 360 510 рублей: за год она выросла на 3 %. Средний возраст машин увеличился на 4,5 месяца и достиг 12 лет”, — сообщили в Авито.

В Новосибирске же в среднем стоимость продаваемой машины составила 414 362 рубля. Это на 13 % дороже, чем в 2017 году. Самым популярным автомобилем среди горожан при этом оказалась Toyota Corolla.

Напомним, в январе в Новосибирске выросли цены на бензин всех марок.

Теги: исследования автомобили Авито

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Дети лежат на кушетках во время уроков в красноярской школе

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В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

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вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

вчера 14:39 Политика 0 Коммент.

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вчера 13:38 Афиша 0 Коммент.

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