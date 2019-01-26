В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

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Исследование показало, что в Новосибирске машины, продаваемые в интернете, подорожали; также эксперты выяснили самую популярную марку среди горожан.

Эксперты сайта бесплатных объявлений “Авито” проанализировали данные о продажах автомобилей в 23 крупнейших городах страны. Оказалось, что в 2018 году самые доступные цены на машины были в Омске. Там авто в среднем продавали за 304 401 рубль. Дороже всего авто были, естественно, в Москве — 547 919 рублей.

“В целом по России средняя цена автомобиля в 2018 году составила 360 510 рублей: за год она выросла на 3 %. Средний возраст машин увеличился на 4,5 месяца и достиг 12 лет”, — сообщили в Авито.

В Новосибирске же в среднем стоимость продаваемой машины составила 414 362 рубля. Это на 13 % дороже, чем в 2017 году. Самым популярным автомобилем среди горожан при этом оказалась Toyota Corolla.

Напомним, в январе в Новосибирске выросли цены на бензин всех марок.