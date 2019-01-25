В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

Лента новостейПредложить новость
«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка
Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи
Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании
Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ
В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-кодРубрика: общество
25.01.2019 18:34
фото с сайта pixabay.com
Инновационный проект по оплате проезда в транспорте представили в новосибирском Академгородке – и по нему идёт скидка в 5 рублей.
На маршрутах 62, 15 и 12 в Академгородке можно рассчитаться за проезд через мобильное приложение «Плати QR». Новосибирск стал один из первых городов в стране, где используется данный сервис.
Для того, чтобы оплатить поездку, нужно лишь открыть приложение и поднести смартфон к специальному стикеру в транспорте. На телефон пассажир получает билет и чек. Примечательно и то, что в приложении билет обойдётся дешевле на 5 рублей. Данный проект реализует ПАО Сбербанк.
«Когда пассажир оплачивает проезд через QR-код, средства поступают на расчётный счёт организации, а водителю просто показывается уведомление в телефоне. Один из трёх маршрутов, где действует оплата по QR-коду полностью проходит через Академгородок», – прокомментировал собственник компании-перевозчика Михаил Большов.
Напомним, 1 января в Новосибирске начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте.
Комментарии
Лента новостей
«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка
Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи
Иркутск, Чита, Улан-Удэ: по Сибири прокатилась волна сообщений о минировании
Третьей смены не будет: в Новосибирске начали строительство новых школ
Статьи по теме
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Далеко, но как живой
Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...
Новости по теме
Популярное