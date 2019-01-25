В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

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Инновационный проект по оплате проезда в транспорте представили в новосибирском Академгородке – и по нему идёт скидка в 5 рублей.

На маршрутах 62, 15 и 12 в Академгородке можно рассчитаться за проезд через мобильное приложение «Плати QR». Новосибирск стал один из первых городов в стране, где используется данный сервис.

Для того, чтобы оплатить поездку, нужно лишь открыть приложение и поднести смартфон к специальному стикеру в транспорте. На телефон пассажир получает билет и чек. Примечательно и то, что в приложении билет обойдётся дешевле на 5 рублей. Данный проект реализует ПАО Сбербанк.

«Когда пассажир оплачивает проезд через QR-код, средства поступают на расчётный счёт организации, а водителю просто показывается уведомление в телефоне. Один из трёх маршрутов, где действует оплата по QR-коду полностью проходит через Академгородок», – прокомментировал собственник компании-перевозчика Михаил Большов.

Напомним, 1 января в Новосибирске начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте.