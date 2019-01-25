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В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

Рубрика: общество

25.01.2019 18:34

фото с сайта pixabay.com

Инновационный проект по оплате проезда в транспорте представили в новосибирском Академгородке – и по нему идёт скидка в 5 рублей.

На маршрутах 62, 15 и 12 в Академгородке можно рассчитаться за проезд через мобильное приложение «Плати QR». Новосибирск стал один из первых городов в стране, где используется данный сервис.

Для того, чтобы оплатить поездку, нужно лишь открыть приложение и поднести смартфон к специальному стикеру в транспорте. На телефон пассажир получает билет и чек. Примечательно и то, что в приложении билет обойдётся дешевле на 5 рублей. Данный проект реализует ПАО Сбербанк.

«Когда пассажир оплачивает проезд через QR-код, средства поступают на расчётный счёт организации, а водителю просто показывается уведомление в телефоне. Один из трёх маршрутов, где действует оплата по QR-коду полностью проходит через Академгородок», – прокомментировал собственник компании-перевозчика Михаил Большов.

Напомним, 1 января в Новосибирске начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте.

Теги: технологии общественный транспорт Сбербанк

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сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

сегодня 16:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:55 Хроника 0 Коммент.

В Минске прошла встреча Андрея Травникова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

сегодня 12:11 Политика 0 Коммент.

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

сегодня 11:48 Хроника 0 Коммент.

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