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Выбросы новосибирских ТЭЦ сократились на 10 тысяч тонн

Рубрика: общество

29.01.2019 12:20

фото предоставлено СГК

В 2018 году станции новосибирского филиала СГК уменьшили количество выбросов более чем на 10 тысяч тонн.

По сравнению с 2017 годом выбросы ТЭЦ сократились с с 78,8 тысячи тонн до 68,7 тысячи. Снижение зафиксировано в сведениях об охране атмосферного воздуха, которые сдала каждая станция Новосибирского филиала в региональное управление Роспотребнадзора.

Максимальное снижение выбросов показала Новосибирская ТЭЦ-5 – 8,5 тысячи тонн. Это стало возможным после перехода станции на новое топливо – бурый уголь. По данным отчёта, основанного на показателях экологического мониторинга, количество выбросов сократилось на 23 % – до 28 тысяч тонн за год. С переходом станции с каменного угля на бурый снижение выбросов фиксируется по всем загрязняющим веществам. Количество золы и пыли уменьшилось на 2,1 тысячи тонн.

«Зольность бурого угля значительно ниже, чем каменного. Поэтому он показывает более экологичные результаты, даже при повышенном по сравнению с прежним топливом объёме сжигания. Снижение на ТЭЦ-5 зафиксировано и по диоксиду серы – почти на 4 тысячи тонн за год», – отметила заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала СГК Надежда Звездина.

Таким образом, снижение объёма выбросов обеспечивают современное природоохранное оборудование и качественное топливо, используемое на всех ТЭЦ СГК.

Показательно, что уменьшение выбросов зафиксировано при рекордной в 2018 году выработке тепла: станции Новосибирского СГК произвели 14,5 миллиона гигакалорий – это на 11 % больше, чем в 2017 году, и самый большой показатель за последние 8 лет.

Напомним, в ноябре СГК продолжил оптимизировать энергетическую инфраструктуру Новосибирска — пять котельных были замещены мощностями ТЭЦ.

Теги: энергетика СГК

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