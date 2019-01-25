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Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

Рубрика: общество

25.01.2019 16:58

фото с сайта НГТУ

Несмотря на суровую погоду, коляска преодолела все преграды: обледенелые лестницы и заснеженные подъёмы.

В январе на снежных улицах Новосибирска прошли опытные испытания кресла-вездехода «Caterwil», которое создал выпускник механико-технологического факультета НГТУ Иван Невзоров. Испытания показали, что для вездехода преграды в виде лестничных пролётов и бордюров не помеха даже под снегом.

Инвалидное кресло-коляска с электроприводом объединяет в себе колёсную и гусеничную платформы для лучшей проходимости и одинаково пригодно для передвижения по любым поверхностям.

«Зимние городские условия создают трудности для обычных людей без ограничений по здоровью: легко поскользнуться, сложно подняться по заснеженным ступенями и перемещаться через сугробы. И, конечно же, для инвалидов зимние городские условия – ещё большая проблема при передвижении», – рассказывает Иван на сайте НГТУ.

На сегодняшний день уже выпущено 50 колясок для помощи людям с ограниченными возможностями. 

Напомним, разработанные в НГТУ сверхпрочные керамические протезы будут бесплатно устанавливать новосибирцам.

Теги: НГТУ изобретение

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сегодня 17:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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