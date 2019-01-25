В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

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Новая версия вакцины будет принята в ближайшие два года — это позволит уменьшить риск эпидемий гриппа.

Минздрав России и Роспотребнадзор разработали и утвердили план перехода на использование квадривалентной вакцины для профилактики гриппа. Сообщение об этом появилось 25 января на сайте Роспотребнадзора.

Новая вакцина содержит в себе четыре актуальных штамма вирусов гриппа: A(H3N2), А(H1N1)09 и двух линий вирусов гриппа В. Разработка отечественных учёных позволит защитить от четырёх различных вирусов гриппа. На сегодняшний день уже выполнены исследования и испытания, подтверждающие безопасность и повышенную эффективность новой вакцины. Для быстрой замены старой трёхкомпонентной вакцины уже организовано производство.

Первыми вакцинацию пройдут люди, входящие в группу риска – работники медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб, студенты вузов в возрасте от 18 до 60 лет.

Оперативный комментарий в областном министерстве здравоохранения по телефону взять не удалось. Корреспондент Сиб.фм отправил официальный запрос для получения дополнительной информации.

Напомним, из-за вспышки гриппа в Бурятии и Алтайском крае отменили занятия в учебных заведениях.