﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

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"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в НовосибирскРубрика: проиcшествия
26.01.2019 10:29
фото с сайта aeroflot.ru
Сразу четыре рейса авиаперевозчика пришлось отменить из-за плохой погоды.
На официальном сайте компании "Аэрофлот" сообщается, что авиакомпания отменяет четыре рейса на 26 и 27 января до Новосибирска из-за плохих метеоусловий:
- рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 26 января;
- рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 26 января;
- рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 27 января;
- рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 27 января.
Кроме того, изменено время вылета рейса SU1307 из Новосибирска — он вылетит на три часа позже
Так же на сайте авиаперевозчика сообщается о том, что в связи с изменениями прибывшие на регистрацию на отмененные рейсы будут обеспечены всем в соответствии с авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
Напомним, что недавно в Толмачёво был задержан рейс ДР 420 Новосибирск – Москва из-за повреждения машины трапом.
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