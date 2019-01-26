﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

фото с сайта aeroflot.ru

Сразу четыре рейса авиаперевозчика пришлось отменить из-за плохой погоды.

На официальном сайте компании "Аэрофлот" сообщается, что авиакомпания отменяет четыре рейса на 26 и 27 января до Новосибирска из-за плохих метеоусловий:

- рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 26 января;

- рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 26 января;

- рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 27 января;

- рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 27 января.

Кроме того, изменено время вылета рейса SU1307 из Новосибирска — он вылетит на три часа позже

Так же на сайте авиаперевозчика сообщается о том, что в связи с изменениями прибывшие на регистрацию на отмененные рейсы будут обеспечены всем в соответствии с авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Напомним, что недавно в Толмачёво был задержан рейс ДР 420 Новосибирск – Москва из-за повреждения машины трапом.