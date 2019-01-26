﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

фото с официальной страницы ХК «Сибирь» в соцсети "ВКонтакте"

Защитник новосибирской команды приглашается играть за Россию не впервые.

Николая Демидова, защитника хоккейного клуба «Сибирь» , вновь пригласили выступить за сборную на международном турнире.

В сообщении, опубликованном вчера, 25 января, на сайте клуба говорится о том, что новосибирский хоккеист сыграет в матчах третьего этапа Евротура, который состоится в Швеции с 7 по 10 февраля.

В конце прошлого года Николая Демидов уже сыграл за сборную России в двух международных турнирах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что «Сибирь» уступила команде из Владивостока в последнем матче, прошедшем 24 января.