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﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

Рубрика: общество

26.01.2019 12:27

фото с официальной страницы ХК «Сибирь» в соцсети "ВКонтакте"

Защитник новосибирской команды приглашается играть за Россию не впервые.

Николая Демидова, защитника хоккейного клуба «Сибирь» , вновь пригласили выступить за сборную на международном турнире. 

В сообщении, опубликованном вчера, 25 января, на сайте клуба говорится о том, что новосибирский хоккеист сыграет в матчах третьего этапа Евротура, который состоится в Швеции с 7 по 10 февраля. 

В конце прошлого года Николая Демидов уже сыграл за сборную России в двух международных турнирах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что «Сибирь» уступила команде из Владивостока в последнем матче, прошедшем 24 января. 

 

Теги: хоккей ХК «Сибирь»

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вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

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