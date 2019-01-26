﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

Лента новостейПредложить новость
«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка
Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи
Хоккеиста из «Сибири» пригласили выступить за сборную страныРубрика: общество
26.01.2019 12:27
фото с официальной страницы ХК «Сибирь» в соцсети "ВКонтакте"
Защитник новосибирской команды приглашается играть за Россию не впервые.
Николая Демидова, защитника хоккейного клуба «Сибирь» , вновь пригласили выступить за сборную на международном турнире.
В сообщении, опубликованном вчера, 25 января, на сайте клуба говорится о том, что новосибирский хоккеист сыграет в матчах третьего этапа Евротура, который состоится в Швеции с 7 по 10 февраля.
В конце прошлого года Николая Демидов уже сыграл за сборную России в двух международных турнирах.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что «Сибирь» уступила команде из Владивостока в последнем матче, прошедшем 24 января.
Комментарии
Лента новостей
«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка
Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи
Статьи по теме
Лёд на сто миллионов
В Новосибирске определили проектировщика многофункцио...
Новости по теме
Популярное