﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

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Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детищеРубрика: культура
26.01.2019 11:28
фото Марии Тищенко из архива Сиб.фм
В книге объединены произведения и публицистические статьи девяти авторов популярной акции.
Увидела свет книга «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». В ней читатели могут познакомиться с текстами, написанными девятью современными писателями в разные годы для акции.
Редактор книги Светлана Друговейко-Должанская сообщает на сайте проекта, что идея книги возникла в прошлом, 2018 году, во время ежегодной конференции проекта.
В книгу вошли произведения Бориса Стругацкого, Дины Рубиной, Дмитрия Быкова, Алексея Иванова, Андрея Усачёва, Леонида Юзефовича, Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной и Захара Прилепина.
«Хрестоматию Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной» уже можно приобрести в книжных магазинах, а также интернет-магазинах "ЛитрРес" и "Лабиринт".
В конце прошлого года Сиб.фм писал, что стало известно имя того, кто напишет текст для "Тотального диктанта-2019".
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