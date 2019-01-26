﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

фото Марии Тищенко из архива Сиб.фм

В книге объединены произведения и публицистические статьи девяти авторов популярной акции.

Увидела свет книга «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». В ней читатели могут познакомиться с текстами, написанными девятью современными писателями в разные годы для акции.

Редактор книги Светлана Друговейко-Должанская сообщает на сайте проекта, что идея книги возникла в прошлом, 2018 году, во время ежегодной конференции проекта.

В книгу вошли произведения Бориса Стругацкого, Дины Рубиной, Дмитрия Быкова, Алексея Иванова, Андрея Усачёва, Леонида Юзефовича, Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной и Захара Прилепина.

«Хрестоматию Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной» уже можно приобрести в книжных магазинах, а также интернет-магазинах "ЛитрРес" и "Лабиринт".

В конце прошлого года Сиб.фм писал, что стало известно имя того, кто напишет текст для "Тотального диктанта-2019".