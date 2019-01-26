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﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

Рубрика: культура

26.01.2019 11:28

фото Марии Тищенко из архива Сиб.фм

В книге объединены произведения и публицистические статьи девяти авторов популярной акции.

Увидела свет книга «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». В ней читатели могут познакомиться с текстами, написанными девятью современными писателями в разные годы для акции.

Редактор книги  Светлана Друговейко-Должанская сообщает на сайте проекта, что идея книги возникла в прошлом, 2018 году, во время ежегодной конференции проекта.

В книгу вошли произведения Бориса Стругацкого, Дины Рубиной, Дмитрия Быкова, Алексея Иванова, Андрея Усачёва, Леонида Юзефовича, Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной и Захара Прилепина.

«Хрестоматию Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной» уже можно приобрести в книжных магазинах, а также интернет-магазинах "ЛитрРес" и "Лабиринт".

В конце прошлого года Сиб.фм писал, что стало известно имя того, кто напишет текст для "Тотального диктанта-2019".

 

 

Теги: книги Тотальный диктант

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Лента новостей

Предложить новость

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Дети лежат на кушетках во время уроков в красноярской школе

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

вчера 20:47 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

вчера 19:29 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ждут новую вакцину от гриппа в следующем году

вчера 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

вчера 14:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирская инклюзивная студия покажет спектакль по Хармсу

вчера 13:38 Афиша 0 Коммент.

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