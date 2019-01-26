ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

фото из группы "ХК СИБИРЬ" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирская хоккейная команда отомстила спортсменам из Владивостока за предыдущий матч.

Сегодня, 26 января, во Владивостоке состоялась четвёртая встреча “Сибири” и “Адмирала” в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ранее новосибирская команда дважды проигрывала команде из Владивостока и один раз одержала над ними победу.

Для “Сибири” игра началась удачно — на пятой минуте гол оформил Дмитрий Саюстов. Далее очередь победных шайб поддержал на 12-ой минуте Илья Морозов. Однако к концу первого периода Владимир Бутузов из “Адмирала” ответил шайбой в ворота противника.

Второй период начался с гола в ворота новосибирцев от Юрия Петрова. Но “Сибирь” следом ответила уже двумя шайбами: Виктора Комарова и Юкка Пелтола.

В третьем периоде, на 50-ой минуте гол забил сибиряк Егор Миловзоров. К концу игры, на 58-ой минуте, Владимир Бутузов забил финальную шайбу.

Матч в итоге закончился со счётом 3:5 в пользу Сибири.

Напомним, в январе хоккеиста из «Сибири» пригласили выступить за сборную страны.