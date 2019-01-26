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Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

26.01.2019 19:26

фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирской области признался полицейским, что ударил несколько раз свою мать во время ссоры.

Инцидент произошёл 12 января в одном из сёл Татарского района. 57-летняя женщина выпивала алкоголь со своим 28-летним сыном, когда между ними произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина схватил костыль и несколько раз ударил свою мать.

Женщину в итоге доставили в городское медучреждение. Врачи диагностировали закрытый перелом ноги и обратились в полицию.

“Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование”, — сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемый признался сотрудникам в содеянном. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за кражу и похищение или повреждение документов.

Напомним, в июле 32-летний омич не выдержал пьянства матери и избил её до смерти.

Теги: преступность алкоголь МВД

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Лента новостей

Предложить новость

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

сегодня 19:26 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести уголовное дело - заявила сибирячка

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

вчера 20:47 Политика 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту смерти рабочих от взрыва колеса под Искитимом

вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

вчера 19:29 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

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