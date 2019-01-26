Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

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Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
26.01.2019 19:26
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирской области признался полицейским, что ударил несколько раз свою мать во время ссоры.
Инцидент произошёл 12 января в одном из сёл Татарского района. 57-летняя женщина выпивала алкоголь со своим 28-летним сыном, когда между ними произошёл конфликт. Во время ссоры мужчина схватил костыль и несколько раз ударил свою мать.
Женщину в итоге доставили в городское медучреждение. Врачи диагностировали закрытый перелом ноги и обратились в полицию.
“Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование”, — сообщили в пресс-службе МВД.
Подозреваемый признался сотрудникам в содеянном. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за кражу и похищение или повреждение документов.
Напомним, в июле 32-летний омич не выдержал пьянства матери и избил её до смерти.
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«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе
Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске
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