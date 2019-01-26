МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным полицейским

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В МВД по Новосибирской области заявили, что сотрудник полиции был трезвым и нанёс телесные повреждения пожилому сибиряку, после того, как его покусала собака.

Сегодня, 26 января, в следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что 4 января была организована уголовно процессуальная проверка по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”. Также была начата проверка в отношении полицейского по факту превышения им должностных полномочий.

Как установили в ведомстве, 4 января сотрудник полиции сделал 52-летнему гражданину замечание за то, что он выгуливал собаку бойцовской породы без намордника. В ответ мужчина публично обматерил сотрудника. При этом, как заявили в региональном МВД, собака не менее четырёх раз укусила полицейского.

“В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения”, — сообщили в региональном следкоме.

В МВД при этом отметили, что в тот же день участкового полиции доставили в медучреждение, где освидетельствование показало, что он был трезвым. Далее они вместе с хозяином собаки отправились в пункт полиции.

“52-летний хозяин собаки пожаловался на боли в сердце, после чего ему была вызвана скорая помощь. По пути в медицинское учреждение гражданин покинул карету скорой помощи, отказавшись от врачебной помощи”, — сообщили в пресс-службе полиции.

На данный момент проверка следственного комитета продолжается.

Напомним, дочь того самого задержанного гражданина рассказала в соцсетях свою версию происходящего: полицейский был пьян и он просто избил её отца.