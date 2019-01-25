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«Не выгонят - сам уйдёшь»: новосибирский борец вспомнил свою первую тренировку

Рубрика: общество

27.01.2019 08:27

фото со страницы Романа Власова в соцсети "ВКонтакте"

Чемпион мира, уроженец Новосибирска рассказал о том, как брат считал бессмыленным занятие всей его жизни.

Трёхкратный чемпион по греко-римской борьбе, новосибирец, Роман Власов опубликовал в соцсетях пост, в котором вспомнил свою первую в жизни тренировку. Случилось всё это в далёком 1997ом году.

По словам спортсмена, в тот день они с братом рано проснулись, потому что нельзя было опаздывать. Позавтракав маминой кашей, они сели в обледеневший автобус. Там все 30 минут поездки брат объяснял Роману бессмысленность этого занятия.

“Тебя оттуда выгонят всё равно, вот увидишь, а если не выгонят, что вряд ли — точно выгонят; так вот, если даже не выгонят, то сам уйдёшь, надоест тебе и уйдешь, а если будешь позорить меня там, то считай, что первый и последний раз едешь туда", — припомнил слова брата трёхкратный чемпион.

Напомним, в январе Роман Власов в третий раз завоевал золото российского чемпионата по греко-римской борьбе.

Теги: спорт социальные сети истории

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вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

25.01.2019 Общество 0 Коммент.

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