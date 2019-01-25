Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

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Исследователи сравнили зарплаты новосибирских учащихся вузов и стоимость аренды квартир в городе.

Эксперты сайта бесплатных объявлений “Авито” выяснили, сколько в среднем тратят новосибирские студенты на аренду жилья. Оказалось, что учащиеся зарабатывают около 27 тысяч рублей — такую зарплату им предлагают в категории “Без опыта работы, студенты”. В среднем по стране она составила 29, 5 тысяч рублей.

Что же касается недвижимости, то однокомнатные квартиры и студии в городе предлагают снять чаще всего за 15 тысяч рублей в месяц. Аренда просто комнаты обойдётся почти в два раза дешевле — 7, 8 тысяч рублей.

“В целом по России студент в среднем отдает половину своего дохода, когда снимает квартиру, и около трети, если выбирает комнату”, — отметили эксперты.

Напомним, в январе исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу.