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Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

Рубрика: недвижимость, работа

27.01.2019 09:03

фото с сайта pixabay.com

Исследователи сравнили зарплаты новосибирских учащихся вузов и стоимость аренды квартир в городе.

Эксперты сайта бесплатных объявлений “Авито” выяснили, сколько в среднем тратят новосибирские студенты на аренду жилья. Оказалось, что учащиеся зарабатывают около 27 тысяч рублей — такую зарплату им предлагают в категории “Без опыта работы, студенты”. В среднем по стране она составила 29, 5 тысяч рублей.

Что же касается недвижимости, то однокомнатные квартиры и студии в городе предлагают снять чаще всего за 15 тысяч рублей в месяц. Аренда просто комнаты обойдётся почти в два раза дешевле — 7, 8 тысяч рублей.

“В целом по России студент в среднем отдает половину своего дохода, когда снимает квартиру, и около трети, если выбирает комнату”, — отметили эксперты.

Напомним, в январе исследователи выяснили шансы новосибирских студентов найти работу.

Теги: студенты исследования работа Авито деньги

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вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

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25.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

25.01.2019 Общество 0 Коммент.

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