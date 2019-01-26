Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

ФОТО С САЙТА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА

Министр спорта РФ рассказал, сколько денег уйдёт на новосибирский ледовый дворец спорта; а также прокомментировал проведение некоторых матчей МЧМ-2023 в Омске.

На строительство новой ледовой арены к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года потратят около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова министра спорта РФ Павла Колобкова.

"На строительство выделят 300 млн рублей, 1,1 млрд и потом ещё 1,5 млрд рублей. Всего около 3 млрд рублей... Это большая арена на 10 тысяч зрителей, современная. С учётом любви новосибирцев, сибиряков к хоккею она будет заполняться", — заявил министр.

Также Павел Колобков сообщил, что на данный момент ещё не принято окончательного решения о разделении матчей МЧМ-2023 между Новосибирском и Омском. Он только отметил, что финальная часть точно пройдёт в столице Сибири.

Напомним, в январе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что главные игры молодёжного чемпионата пройдут в Новосибирске, а не в Омске.