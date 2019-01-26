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Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

Рубрика: общество

26.01.2019 20:03

ФОТО С САЙТА МЭРИИ НОВОСИБИРСКА

Министр спорта РФ рассказал, сколько денег уйдёт на новосибирский ледовый дворец спорта; а также прокомментировал проведение некоторых матчей МЧМ-2023 в Омске.

На строительство новой ледовой арены к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года потратят около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова министра спорта РФ Павла Колобкова.

"На строительство выделят 300 млн рублей, 1,1 млрд и потом ещё 1,5 млрд рублей. Всего около 3 млрд рублей... Это большая арена на 10 тысяч зрителей, современная. С учётом любви новосибирцев, сибиряков к хоккею она будет заполняться", — заявил министр.

Также Павел Колобков сообщил, что на данный момент ещё не принято окончательного решения о разделении матчей МЧМ-2023 между Новосибирском и Омском. Он только отметил, что финальная часть точно пройдёт в столице Сибири.

Напомним, в январе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что главные игры молодёжного чемпионата пройдут в Новосибирске, а не в Омске.

Теги: хоккей спорт МЧМ-2023

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Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

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сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести уголовное дело - заявила сибирячка

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Новосибирец возглавил министерство спорта Республики Мордовия

вчера 20:47 Политика 0 Коммент.

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вчера 20:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

вчера 19:29 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

МЧС предупредило новосибирцев о резком похолодании

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

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