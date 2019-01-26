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После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести уголовное дело - заявила сибирячка

Рубрика: проиcшествия

26.01.2019 14:24

кадр видео со страницы @s.nlex в соцсети Instargam

В соцсетях девушка рассказала, как в Новосибирске её родителей избил нетрезвый сотрудник в полиции из-за выгула собаки без намордника; при этом на пострадавших собираются завести уголовное дело по серьёзной статье.

Жительница Новосибирска Снежана под ником @s.nlex рассказала в Instargam о том, как 4 января её отца избил пьяный сотрудник полиции. Около 10:45 родители девушки пошли в аптеку на улице Титова, 30. Они выгуливали собаку на поводке. К ним пристал мужчина в форме полицейского, от которого исходил запах алкоголя, с вопросом, почему собака без намордника.

“Родители понимая, что он не в должном виде, резкий запах алкоголя исходящий от него, глаза «стеклянные», мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было нараспашку, шапка набекрень, пояснили данному сотруднику, что намордник не одели на собаку, по той причине, что собака на коротком поводке и пошли в сторону нашего дома”, — написала в посте Снежана.

Однако, судя по всему, полицейскому не понравилось такое поведение. Он догнал пожилую пару, повалил мужчину на колени, начал бить его руками и ногами по голове и другим частям тела. Пострадавший же в это время прикрывал собой собаку от полицейского, потому что у животного были недавно прооперированы ноги. Мать Снежаны пыталась остановить сотрудника, но тоже получила удары.

К счастью, в этот момент мимо проезжала другая дочка пострадавших вместе со своим мужем — они ехали к ним в гости. Родственники вмешались в конфликт и сказали полицейскому показать своё удостоверение.

“Позже мы выяснили, что сотрудника полиции зовут Будуква Евгений Анатольевич. Дальше моего папу забрали в полицейский участок”, — рассказала девушка.

По словам Снежаны, в отделении выяснилось, что на её родителей собирают дело по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”. Наказание по ней может быть до десяти лет лишения свободы. В полиции мужчине стало плохо (он инвалид второй группы по сердцу), однако сотрудники не хотели вызывать ему скорую помощь. Это сделали родственники.

Желая добиться справедливости, пострадавшие написали заявление в следственный комитет и главное управление МВД по Новосибирской области, но помощи никакой не последовало. Только следователи заявили, что собираются добавить им ещё одну статью — “Оскорбление представителя власти”. Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в июле инвалид-колясочник из Братска заявил, что его избили полицейские; полиция же в ответ пригрозила возбуждением дела об оскорблении.

Теги: происшествия скандалы МВД Следственный комитет

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вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

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вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:03 Общество 0 Коммент.

Сотрудники Новосибирского зоопарка вручную выкармливают новорождённого яка

вчера 14:40 Общество 0 Коммент.

Алтайское СМИ сообщило о наличии у губернатора Бердникова квартир в Сочи

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вчера 13:38 Афиша 0 Коммент.

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