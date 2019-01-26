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«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выезжали спасатели

Рубрика: общество, проиcшествия

26.01.2019 16:04

фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска ночью вызвала сотрудников МАСС, потому что нашла в туалете непонятную змею-червяка; теперь спасатели сами пытаются выяснить, что это было.

О забавном случае, произошедшем на работе, рассказали сотрудники МАСС в своей группе в ВКонтакте. В ночь на 26 января им позвонила испуганная женщина, проживающая на улице Выборная Октябрьского района. Она заявила, что в её унитазе находится “странное существо”, похожее на маленькую змею или огромного червяка. Женщина просила спасателей поймать неизведанное создание.

Прибыв в квартиру, спасатели осмотрели унитаз и ванную, но никого не нашли. Существо успело скрыться. Дабы не показаться сотрудникам сумасшедшей, женщина в подтверждение показала снятое видео. Судя по кадрам, спасатели предположили, что в туалете была большая медицинская пиявка. Вот только неизвестно, как она там оказалась.

По итогу спасатели успокоили женщину и проинструктировали, что нужно делать, если вновь увидит пиявку.

“Если обладательница уникального видео подписана в группу МАСС или просто увидит этот текст в другом источнике, было бы неплохо выложить данное видео в группу МАСС и обсудить с помощью экспертов, что же это было на самом деле”, — сообщили в группе МАСС.

Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.

Теги: юмор спасатели йети МАСС

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Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

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Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

сегодня 19:26 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

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После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести уголовное дело - заявила сибирячка

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

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вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ввели систему оплаты проезда через QR-код

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирские росгвардейцы спасли пожилую пару от смерти в пожаре

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

В Красноярском крае школьник устроил стрельбу рядом со школой

вчера 17:43 Хроника 0 Коммент.

Выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску в зимнем Новосибирске

вчера 16:58 Общество 0 Коммент.

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