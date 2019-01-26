«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выезжали спасатели

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«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выезжали спасателиРубрика: общество, проиcшествия
26.01.2019 16:04
фото с сайта pixabay.com
Жительница Новосибирска ночью вызвала сотрудников МАСС, потому что нашла в туалете непонятную змею-червяка; теперь спасатели сами пытаются выяснить, что это было.
О забавном случае, произошедшем на работе, рассказали сотрудники МАСС в своей группе в ВКонтакте. В ночь на 26 января им позвонила испуганная женщина, проживающая на улице Выборная Октябрьского района. Она заявила, что в её унитазе находится “странное существо”, похожее на маленькую змею или огромного червяка. Женщина просила спасателей поймать неизведанное создание.
Прибыв в квартиру, спасатели осмотрели унитаз и ванную, но никого не нашли. Существо успело скрыться. Дабы не показаться сотрудникам сумасшедшей, женщина в подтверждение показала снятое видео. Судя по кадрам, спасатели предположили, что в туалете была большая медицинская пиявка. Вот только неизвестно, как она там оказалась.
По итогу спасатели успокоили женщину и проинструктировали, что нужно делать, если вновь увидит пиявку.
“Если обладательница уникального видео подписана в группу МАСС или просто увидит этот текст в другом источнике, было бы неплохо выложить данное видео в группу МАСС и обсудить с помощью экспертов, что же это было на самом деле”, — сообщили в группе МАСС.
Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.
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