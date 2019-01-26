В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

фото с сайта lizaalert.org

Новосибирские волонтёры ищут ребёнка уже пятый день; они просят горожан о помощи.

21 января пропала 15-летняя Виктория Тепляшина. В последний раз её видели в Первомайском районе. С тех пор местонахождение ребёнка неизвестно.

Волонтёры “Лиза Алерт” просят новосибирцев помочь в поисках девочки. Её рост 172 сантиметра, телосложение нормальное. Глаза зелёные, волосы русые, прямые. В день пропажи была одета в тёмно-синий пуховик, чёрные брюки, коричневые полусапожки и серую вязаную шапку.

Тем, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка просят сообщить по номеру: 8 (800) 700–54–52.

Напомним, в октябре в Новосибирске два дня искали пропавшего 13-летнего мальчика; оказалось, что после ссоры с мамой он решил пожить самостоятельно.