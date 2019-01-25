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11 тонн подготовленного к продаже в Новосибирске суррогатного алкоголя изъяла полиция Кузбасса

Рубрика: проиcшествия

27.01.2019 13:11

фото пресс-службы УТ МВД РФ по СФО

В результате спецоперации отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Кузбасского линейного управления МВД России закрыты два кустарных завода по производству алкоголя. 

Оперативно-розыскные мероприятия прошли одновременно по пяти адресам в Кемерове и области. В арендованных складских помещениях в центре Кемерова, а также в деревне Сухово обнаружены три установки для производства и розлива спиртосодержащей продукции. Здесь же оперативники изъяли канистры со спиртом, стеклянные бутылки, этикетки разных видов алкоголя известных марок, а также уже готовую к реализации продукции без акцизных марок. 

«На трёх складах, размещённых в арендованных гаражах в разных районах областного центра, оперативники изъяли несколько десятков коробок с готовой к реализации контрафактной спиртосодержащей продукцией. В общей сложности в ходе спецоперации из незаконного оборота изъято 11 тонн 637 литров спиртосодержащей продукции», — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО. 

На данный момент устанавливаются места сбыта суррогата. Известно, что алкоголь поставлялся в Новосибирскую область и другие регионы Сибири. Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям уголовного кодекса.

Напомним, в декабре красноярские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя.

Теги: полиция алкоголь контрафакт

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Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

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