28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

В Новосибирске вышло в свет третье издание Красной книги региона, в которое внесены 345 видов животных, растений и грибов; некоторые виды впервые попали на ее страницы из-за угрозы исчезновения.

В основу книги легли многолетние научные исследования животного и растительного мира Новосибирской области. Редкие и находящиеся под угрозой вымирания виды отбираются специальной комиссией, состоящей из видных учёных Института систематики и экологии животных СО РАН и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

В третье издание попали 28 новых видов, из них 11 — представители животного мира. В частности, под угрозой исчезновения оказались черный гриф (Aegypius monachus) и шмель спорадикус (Bombus sporadicus). Среди растений в Красную книгу включён, например, рогульник плавающий (Trapa natans), который ранее не встречался на территории Новосибирской области.

«Для некоторых представителей флоры и фауны Новосибирской области изменился статус редкости. Так, кендырь ланцетолистный (Trachomitum lancifolium), считавшийся ранее исчезнувшим, сегодня относится к исчезающим и переведен из нулевой категории в первую. Это многолетнее травянистое растение было обнаружено в пойме реки Обь», — сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.