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28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

Рубрика: общество, наука

27.01.2019 15:40

фото с сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области

В Новосибирске вышло в свет третье издание Красной книги региона, в которое внесены 345 видов животных, растений и грибов; некоторые виды впервые попали на ее страницы из-за угрозы исчезновения. 

В основу книги легли многолетние научные исследования животного и растительного мира Новосибирской области. Редкие и находящиеся под угрозой вымирания виды отбираются специальной комиссией, состоящей из видных учёных Института систематики и экологии животных СО РАН и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. 

В третье издание попали 28 новых видов, из них 11 — представители животного мира. В частности, под угрозой исчезновения оказались черный гриф (Aegypius monachus) и шмель спорадикус (Bombus sporadicus). Среди растений в Красную книгу включён, например, рогульник плавающий (Trapa natans), который ранее не встречался на территории Новосибирской области. 

«Для некоторых представителей флоры и фауны Новосибирской области изменился статус редкости. Так, кендырь ланцетолистный (Trachomitum lancifolium), считавшийся ранее исчезнувшим, сегодня относится к исчезающим и переведен из нулевой категории в первую. Это многолетнее травянистое растение было обнаружено в пойме реки Обь», — сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. 

В новое издание не вошли 19 ранее присутствовавших там видов, потому что они перешли из категории редких и больше не нуждаются в особой охране. Среди них ястребиная славка (Sylvia nisoria), удод (Upupa epops) и вешенка зачехлённая (Pleurotus calyptratus).

Напомним, в прошлом году книга новосибирских учёных о приручении лис получила «Оскар» от мира науки.

Теги: природа Красная книга

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