Экс глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность всего региона - суд

Центральный районный суд Новосибирска 26 января опубликовал мотивировочную часть решения по иску Сергея Штельмаха к МВД России. В документе говорится, что факт совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органа внутренних дел подтверждён. Проверка на полиграфе подтвердила, что Штельмах выдавал автомобильные пропуски, которые не установлены в ведомстве, заверяя их своей подписью и гербовой печатью. Владельцы таких «документов» могли беспрепятственно перемещаться на автомобиле, его нельзя было досмотреть сотрудникам ГИБДД, как и провести проверку в отношении водителя.

«Сам по себе факт использования наименования должности «начальник УГИБДД ГУ МВД России» и гербовой печати в документах, не предусмотренных действующим законодательством, содержащим, фактически, указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не выполнять свои служебные обязанности в отношении конкретного круга лиц, подрывает честь и деловую репутацию органов внутренних дел как структуры, чьими основными функциями является защита правопорядка и соблюдение прав и законных интересов граждан», — говорится в решении.

Более того, суд полагает, что выдача таких удостоверений поставила под угрозу как безопасность дорожного движения, так и антитеррористическую защищенность региона. Имея возможность беспрепятственного проезда, в Новосибирскую могли быть ввезены оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества, а также иные предметы, запрещённые к обороту.

Решение суда не вступило в законную силу, так как 24 января Сергей Штельмах подал апелляционную жалобу и она принята к рассмотрению. Напомним, решение было оглашено судом 25 декабря. Он требовал отменить заключение по материалам служебной проверки, изменить в приказе формулировку на «выслугу лет», которая бы давала право на получение пенсии. Но суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Свою должность экс-начальник новосибирской ГИБДД оставил в октябре после скандала.