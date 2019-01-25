Экс глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность всего региона - суд

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Экс глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность всего региона - судРубрика: общество
27.01.2019 10:37
фото с сайта ГИБДД НСО
Проверка на полиграфе бывшего руководителя госавтоинспекции Новосибирской области Сергея Штельмаха подтвердила факт его корыстной заинтересованности при выдаче «пропускных» удостоверений отдельным лицам.
Центральный районный суд Новосибирска 26 января опубликовал мотивировочную часть решения по иску Сергея Штельмаха к МВД России. В документе говорится, что факт совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органа внутренних дел подтверждён. Проверка на полиграфе подтвердила, что Штельмах выдавал автомобильные пропуски, которые не установлены в ведомстве, заверяя их своей подписью и гербовой печатью. Владельцы таких «документов» могли беспрепятственно перемещаться на автомобиле, его нельзя было досмотреть сотрудникам ГИБДД, как и провести проверку в отношении водителя.
«Сам по себе факт использования наименования должности «начальник УГИБДД ГУ МВД России» и гербовой печати в документах, не предусмотренных действующим законодательством, содержащим, фактически, указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не выполнять свои служебные обязанности в отношении конкретного круга лиц, подрывает честь и деловую репутацию органов внутренних дел как структуры, чьими основными функциями является защита правопорядка и соблюдение прав и законных интересов граждан», — говорится в решении.
Более того, суд полагает, что выдача таких удостоверений поставила под угрозу как безопасность дорожного движения, так и антитеррористическую защищенность региона. Имея возможность беспрепятственного проезда, в Новосибирскую могли быть ввезены оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества, а также иные предметы, запрещённые к обороту.
Решение суда не вступило в законную силу, так как 24 января Сергей Штельмах подал апелляционную жалобу и она принята к рассмотрению. Напомним, решение было оглашено судом 25 декабря. Он требовал отменить заключение по материалам служебной проверки, изменить в приказе формулировку на «выслугу лет», которая бы давала право на получение пенсии. Но суд не нашел оснований для удовлетворения иска.
Свою должность экс-начальник новосибирской ГИБДД оставил в октябре после скандала.
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