Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

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Томское Управление антимонопольной службы завершило рассмотрение коллективной жалобы жителей Колпашевского района на неправомерное повышение цен дочкой «Газпрома».

Проверка ведомства установила, что с 2015 по 2018 год компания значительно (в сравнении с темпами инфляции) увеличивала стоимость услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в квартирах и частных домах. В частности, в 2018 году рост цен на различные услуги составил от 27,6% до 52,7%.

Рассмотрение жалобы началось еще в феврале прошлого года с заявления жителей села Чажемто. Затем в адрес управления поступили жалобы на компанию от жителей Колпашево. Чуть позже к ним присоединились и жители Томска, рассмотрение жалобы которых еще не завершено.

«В случае с ценами на техобслуживание в Колпашевском районе «Газпром газораспределение Томск» злоупотребил доминирующим положением, нарушив закон О защите конкуренции. УФАС предписало компании устранить данное нарушение", — сообщает ИА Нефтегаз.

Отметим, что все газифицированные дома обязаны заключать контракт на техобслуживание оборудования со специализированной организацией. Отсутствие договора грозит населению штрафными санкциями.

Напомним, в Новосибирской области в рамках подпрограммы «Газификация» за 9 месяцев 2018 года к газу подключены 3322 жилых дома.