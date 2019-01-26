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Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

Рубрика: общество

28.01.2019 08:20

фото с сайта pixabay.com

Томское Управление антимонопольной службы завершило рассмотрение коллективной жалобы жителей Колпашевского района на неправомерное повышение цен дочкой  «Газпрома».

Проверка ведомства установила, что с 2015 по 2018 год компания значительно (в сравнении с темпами инфляции) увеличивала стоимость услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в квартирах и частных домах. В частности, в 2018 году рост цен на различные услуги составил от 27,6% до 52,7%. 

Рассмотрение жалобы началось еще в феврале прошлого года с заявления жителей села Чажемто. Затем в адрес управления поступили жалобы на компанию от жителей Колпашево. Чуть позже к ним присоединились и жители Томска, рассмотрение жалобы которых еще не завершено. 

«В случае с ценами на техобслуживание в Колпашевском районе «Газпром газораспределение Томск» злоупотребил доминирующим положением, нарушив закон О защите конкуренции. УФАС предписало компании устранить данное нарушение", — сообщает ИА Нефтегаз.

Отметим, что все газифицированные дома обязаны заключать контракт на техобслуживание оборудования со специализированной организацией. Отсутствие договора грозит населению штрафными санкциями. 

Напомним, в Новосибирской области в рамках подпрограммы «Газификация» за 9 месяцев 2018 года к газу подключены 3322 жилых дома.

Теги: газификация тарифы Газпром

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Предложить новость

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Морозы до -30 градусов возвращаются в Новосибирск

сегодня 09:28 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

11 тонн подготовленного к продаже в Новосибирске суррогатного алкоголя изъяла полиция Кузбасса

вчера 13:11 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

вчера 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

«Не выгонят - сам уйдёшь»: новосибирский борец вспомнил свою первую тренировку

вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

26.01.2019 Культура 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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26.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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