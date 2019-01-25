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Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

27.01.2019 17:55

фото из архива Сиб.фм

Минувшая неделя запомнится новосибирцам и другим жителям Сибири целой гаммой событий — от триумфальной победы Романа Власова до «минирования» нескольких городов. Валерий Ильенко решил покинуть свой пост, а Булат Барантаев, наоборот, возглавить мэрию Новосибирска. Все, чем запомнится эта неделя, — в итоговом обзоре Сиб.фм.

Трижды чемпион

Понедельник, 21 января. Новосибирский борец Роман Власов стал трёхкратным чемпионом России по греко-римской борьбе. Власов не оставил ни единого шанса на победу представителю Башкортостана, победив его со счётом 8:0. «Так случилось, что концовку прошлого сезона Роман пропустил из-за травмы, был вынужден сделать паузу. Но к чемпионату России тренировочный процесс он прошёл хорошо, чувствовал себя нормально, и был готов. Эта победа на чемпионате страны открывает множество дорог», — прокомментировал победу борца личный тренер Виктор Кузнецов. 

 

Ювелирная работа кардиохирургов 

Вторник, 22 января. Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина по приглашению кардиохирургов Казахстана провели операцию по замене поражённого аортального клапана пятилетнему пациенту. Сложности операции добавлял не только возраст пациента, но и методика спасения жизни. Мальчик уже переведён из реанимационной палаты. А после выздоровления сможет вести полноценный образ жизни. 

Уважаемые пассажиры, отпуск сокращается 

Среда, 23 января. Пассажиры двух рейсов из Новосибирска в Таиланд потеряли по дню отпуска из-за задержек рейсов авиакомпанией Nordwind Airlines. Первое воздушное судно должно было покинуть Новосибирск в 0:50, но вылет был отложен до 17:00. Второй рейс с 21:30 перенесли на 9:45 следующего дня. Помимо этого с задержкой шли рейсы авиакомпании из Таиланда в Новосибирск. 

Больше кандидатов — хороших и разных 

Четверг, 24 января. В гонке за кресло мэра Новосибирска появился еще один желающий. Открытый гей и ЛГБТ-активист Булат Барантаев заявил о своём намерении участвовать в выборах. Он подчеркнул, что у него уже есть конкретная программа, но он готов принимать пожелания и от других горожан.  

Ильенко уходит 

Пятница, 25 января. Секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Ильенко не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Ильенко рекомендовал на ближайшей региональной конференции поддержать в качестве будущего секретаря Андрея Панфёрова. Ильенко был руководителем отделения с 2014 года. Панфёров, кстати, с этого же года руководит фракцией партии в Заксобрании региона.  

День 25 января был знаковым для многих городов Сибири и Дальнего Востока: по ним прокатилась волна сообщений о минировании школ, больниц и торговых центров. Экстренные службы в срочном порядке отрабатывали все анонимки. Ни одно сообщение не подтвердилось. 

Отомстили «Адмиралу»

Суббота, 26 января. Хоккейная «Сибирь» одержала победу в очередном матче с «Адмиралом». В матче отличились Дмитрий Саюстов, Илья Морозов, Виктор Комаров, Юкка Пелтола и Егор Миловзоров, забивший победную шайбу. Матч в итоге закончился со счётом 3:5 в пользу «Сибири». 

Полиграф не обмануть

Воскресенье, 27 января. В последний день недели знаковой стала информация, размещённая на сайте Центрального районного суда Новосибирска по иску бывшего руководителя областной ГИБДД Сергея Штельмаха. Суд на основе данных полиграфа пришёл к выводу, что, выдавая документы о беспрепятственном передвижении отдельных автомобилей, Штельмах поставил под угрозу как безопасность дорожного движения, так и антитеррористическую защищенность региона: в Новосибирскую могли быть ввезены оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества, а также иные предметы, запрещённые к обороту. 

Теги: ХК «Сибирь» Роман Власов Штельмах Сергей Ильенко Валерий итоги

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сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:28 Культура 0 Коммент.

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вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

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вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

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