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Помощник украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

27.01.2019 14:30

фото с сайта pixabay.com

Мужчина предложил помочь донести тяжёлые сумки пожилой даме, а сам обокрал ее квартиру. 

Отдел полиции Кировского района Новосибирска разыскал и отправил под стражу мужчину, который днём 31 декабря воспользовался наивностью старушки и обокрал ее. Женщина возвращалась домой с тяжёлыми сумками, когда к ней на улице подошел молодой человек и предложил помощь.  

Мужчина проводил пенсионерку до самой квартиры, а поставив сумки на пороге, попросил стакан воды. Женщина ему не отказала и принесла желаемое. Мужчина попил и ушёл. Чуть позже пенсионерка обнаружила, что пропали 100 тысяч рублей, которые она хранила в шкафу.  Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний житель Кировского района. Выяснилось, что похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области. 

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» 

Напомним, в декабре в суд направлено уголовное дело по обману пенсионеров на 430 тысяч рублей. 

Теги: кражи пенсионеры полиция

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Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность всего региона - суд

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

сегодня 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Дети лежат на кушетках во время уроков в красноярской школе

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25.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

25.01.2019 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

25.01.2019 Общество 0 Коммент.

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