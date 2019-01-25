Помощник украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Новосибирске

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Мужчина предложил помочь донести тяжёлые сумки пожилой даме, а сам обокрал ее квартиру.

Отдел полиции Кировского района Новосибирска разыскал и отправил под стражу мужчину, который днём 31 декабря воспользовался наивностью старушки и обокрал ее. Женщина возвращалась домой с тяжёлыми сумками, когда к ней на улице подошел молодой человек и предложил помощь.

Мужчина проводил пенсионерку до самой квартиры, а поставив сумки на пороге, попросил стакан воды. Женщина ему не отказала и принесла желаемое. Мужчина попил и ушёл. Чуть позже пенсионерка обнаружила, что пропали 100 тысяч рублей, которые она хранила в шкафу. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний житель Кировского района. Выяснилось, что похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».