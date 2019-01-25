В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу

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С 28 января постановлением главного санитарного врача по региону вводятся ограничения в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

В Алтайском крае наблюдается значительный рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю прирост составил 28% — заболевание перенесли уже почти 27 тысяч человек. Активно циркулируют штаммы гриппа А/H1N1/2009, А/H3N2/. Полностью или частично закрыты образовательные учреждения во всех районах региона. В связи с этим в крае вводятся карантинные мероприятия для сдерживания распространения инфекции.

Так, медицинские учреждения ограничат доступ родственников к больным на стационарном лечении. К заболевшим будет приходить врач на дом. Все, у кого наблюдается тяжёлое течение заболевания, будут проходить обязательную лабораторную диагностику. В образовательных учреждениях будет усилен контроль за состоянием здоровья детей и сотрудников.

«При одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, учебный процесс необходимо приостановить на срок не менее 7 календарных дней», — говорится в сообщении ведомства.