В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

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В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчинаРубрика: проиcшествия
28.01.2019 07:23
фото с сайта firestock.ru
Житель Кемеровской области привлекался к ответственности еще в 20 лет вместе с четырьмя подельниками.
В городском округе Полысаево Кемеровской области задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске 19 лет. Еще в 1998 году пятеро молодых людей проходили подозреваемыми по делу о причинении тяжких телесных повреждений (повлекших смерть) мужчине в посёлке Инской. Все пятеро были помещены под стражу, однако один был выпущен под залог.
Мужчина воспользовался послаблением, на суд не явился, скрывался в различных регионах России. Все эти годы он постоянно менял место жительства, работал разнорабочим, так что полиции не удавалось выйти на его след. Но в текущем году в результате оперативно-следственных мероприятий преступник был задержан.
«Сотрудники полиции уведомили инициатора розыска – Кемеровский областной суд – о задержании обвиняемого. В настоящее время он помещен в следственный изолятор», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца.
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