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В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 07:23

фото с сайта firestock.ru

Житель Кемеровской области привлекался к ответственности еще в 20 лет вместе с четырьмя подельниками.

В городском округе Полысаево Кемеровской области задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске 19 лет. Еще в 1998 году пятеро молодых людей проходили подозреваемыми по делу о причинении тяжких телесных повреждений (повлекших смерть) мужчине в посёлке Инской. Все пятеро были помещены под стражу, однако один был выпущен под залог. 

Мужчина воспользовался послаблением, на суд не явился, скрывался в различных регионах России. Все эти годы он постоянно менял место жительства, работал разнорабочим, так что полиции не удавалось выйти на его след. Но в текущем году в результате оперативно-следственных мероприятий преступник был задержан.

«Сотрудники полиции уведомили инициатора розыска – Кемеровский областной суд – о задержании обвиняемого. В настоящее время он помещен в следственный изолятор», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца.

 

Теги: преступность полиция

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Предложить новость

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Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Морозы до -30 градусов возвращаются в Новосибирск

сегодня 09:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

11 тонн подготовленного к продаже в Новосибирске суррогатного алкоголя изъяла полиция Кузбасса

вчера 13:11 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

«Не выгонят - сам уйдёшь»: новосибирский борец вспомнил свою первую тренировку

вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

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ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

26.01.2019 Культура 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

26.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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