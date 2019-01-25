В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

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В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступленииРубрика: проиcшествия
27.01.2019 16:56
фото с сайта ГУ МВД по НСО
Полиция Новосибирской области просит помощи в поиске 30-летнего Евгения Балина.
Отдел полиции Железнодорожного района Новосибирска объявил в розыск уроженца Тюменской области, который 26 января жестоко избил мужчину на улице. Пострадавший находится в больнице, преступник скрылся.
Известно, что Балин не имеет постоянного места жительства, ведёт асоциальный образ жизни и уже хорошо известен правоохранительным органам, так как неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-81-79, 221-02-02, 232-20-96, 232-21-02, 8-923-137-45-85.
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