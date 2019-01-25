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В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Рубрика: проиcшествия

27.01.2019 16:56

фото с сайта ГУ МВД по НСО

Полиция Новосибирской области просит помощи в поиске 30-летнего Евгения Балина. 

Отдел полиции Железнодорожного района Новосибирска объявил в розыск уроженца Тюменской области, который 26 января жестоко избил мужчину на улице. Пострадавший находится в больнице, преступник скрылся. 

Известно, что Балин не имеет постоянного места жительства, ведёт асоциальный образ жизни и уже хорошо известен правоохранительным органам, так как неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи.  

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-81-79, 221-02-02, 232-20-96, 232-21-02, 8-923-137-45-85.

Теги: полиция розыск

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Предложить новость

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

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28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

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Помощник украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

11 тонн подготовленного к продаже в Новосибирске суррогатного алкоголя изъяла полиция Кузбасса

сегодня 13:11 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность всего региона - суд

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

сегодня 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

вчера 11:28 Культура 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

Дети лежат на кушетках во время уроков в красноярской школе

вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стали продавать авто на 13 % дороже

вчера 08:01 Авто 0 Коммент.

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25.01.2019 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт певицы Гречки

25.01.2019 Афиша 0 Коммент.

«Как собакам»: кузбасские подростки пожаловались на плохое питание в школе

25.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе по тревоге поднято более четырёх тысяч военнослужащих

25.01.2019 Общество 0 Коммент.

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