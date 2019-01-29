Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

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Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенковРубрика: общество
29.01.2019 08:49
фото с сайта pixabay.com
В Хакасии неизвестный положил щенков в мешок и бросил на железнодорожные пути; за жестокое обращение с животными ему теперь может грозить наказание.
В дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД сообщили, что на одном из участков между рельсами лежит посторонний предмет. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что это был мешок с пятью щенками. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Живую находку полицейские доставили в отдел полиции, где щенята были обогреты, накормлены, а также осмотрены специально приглашённым ветеринаром. Выяснилось, что, несмотря на длительное нахождение на морозе, они здоровы», – отметила Ирина Волк.
Щенята сейчас временно живут в местном конно-спортивном клубе. Один уже нашёл свой дом, остальным пока ищут хозяев. По факту жестокого обращения с животными проводится проверка.
Напомним, в декабре собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска.
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