Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

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В Хакасии неизвестный положил щенков в мешок и бросил на железнодорожные пути; за жестокое обращение с животными ему теперь может грозить наказание.

В дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД сообщили, что на одном из участков между рельсами лежит посторонний предмет. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что это был мешок с пятью щенками. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Живую находку полицейские доставили в отдел полиции, где щенята были обогреты, накормлены, а также осмотрены специально приглашённым ветеринаром. Выяснилось, что, несмотря на длительное нахождение на морозе, они здоровы», – отметила Ирина Волк.

Щенята сейчас временно живут в местном конно-спортивном клубе. Один уже нашёл свой дом, остальным пока ищут хозяев. По факту жестокого обращения с животными проводится проверка.

Напомним, в декабре собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска.