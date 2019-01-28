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Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

Рубрика: экономика

28.01.2019 17:12

фото с сайта unsplash.com

Больше половины обращений за помощью в Центробанк связаны с возвратом задолженности.

Сегодня, 28 января, вступил в силу закон, регулирующий деятельность микрофинансовых организаций. Он будет способствовать уменьшению процентов, пени и дополнительных платежей по потребительскому займу.

Общая сумма выплат уже с сегодняшнего дня не сможет превышать сам долг более чем в 2,5 раза. С 1 июля 2019 года сумма долга не должна будет превышать заём в два раза, а с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.

По итогам 2018 года в Банк России по вопросам МФО обратились 414 раз. Более половины обращений касались возврата задолженности по договору микрозайма.

«Закон обратной силы не имеет, если заёмщик МФО считает, что долговая нагрузка неоправданная, то он может обратиться в Банк России за помощью», – сообщила начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль.

Также были введены ограничения ежедневной процентной ставки. Теперь размер не может превышать 1,5 % в день, а с 1 июля 2019 года – 1 %.

«Уменьшение ежедневной процентной ставки поможет урегулировать отношения между МФО и заёмщиками. В 2014 году процентные ставки были мало контролируемые и долг мог расти бесконечно. Сейчас же 365 % в год – заёмщику будет проще разобраться с этим вопросом», – рассказал начальник отдела контроля и надзора за деятельностью МФО Сибирского ГУ Банка России Денис Потапов.

Также в законе учтена работа с коллекторскими компаниями. Их обяжут зарегистрироваться в реестре Банка России, после чего они смогут получать контракты и договоры на взыскание задолженностей. 

Напомним, в Барнауле мужчина решил обмануть свою соседку, у которой занял 3 тысячи рублей, и вернул ей долг фальшивыми деньгами.

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