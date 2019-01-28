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Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

Рубрика: экономика, общество

28.01.2019 20:03

фото с сайта pixabay.com

Эксперты предложили добавить в потребительскую корзину больше рыбы, мяса, творога и яиц, а также овощей и фруктов.

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии направил в Минтруд предложение увеличить содержание некоторых продуктов потребительской корзины. Мяса должно будет стать больше на 5 %, рыбы на 16 %, творога и яиц — на 14 %, птицы на 11 %. Также в ней должно стать больше овощей и фруктов. Об этом рассказал “Известиямм” замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров.

По словам эксперта, данное предложение связано с тем, что всё больше россиян начинает страдать от диабета и ожирения. Потребительскую корзину должны будут обновить к 2021 году.

По подсчётам президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, продуктовый минимум может после этого подорожать на 30 %.

Напомним, в январе в Новосибирске выросли цены на бензин всех марок.

Теги: здоровье еда деньги

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Предложить новость

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

сегодня 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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