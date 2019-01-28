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Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %Рубрика: экономика, общество
28.01.2019 20:03
фото с сайта pixabay.com
Эксперты предложили добавить в потребительскую корзину больше рыбы, мяса, творога и яиц, а также овощей и фруктов.
Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии направил в Минтруд предложение увеличить содержание некоторых продуктов потребительской корзины. Мяса должно будет стать больше на 5 %, рыбы на 16 %, творога и яиц — на 14 %, птицы на 11 %. Также в ней должно стать больше овощей и фруктов. Об этом рассказал “Известиямм” замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров.
По словам эксперта, данное предложение связано с тем, что всё больше россиян начинает страдать от диабета и ожирения. Потребительскую корзину должны будут обновить к 2021 году.
По подсчётам президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, продуктовый минимум может после этого подорожать на 30 %.
Напомним, в январе в Новосибирске выросли цены на бензин всех марок.
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