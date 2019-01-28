Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

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Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит судРубрика: проиcшествия
28.01.2019 13:03
фото с сайта GLOBALLOOKPRESS.COM
По версии следствия, женщина подделывала электронную подпись директора.
Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера детского сада № 500 Новосибирска – сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Следствие показало, что с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года бухгалтер, подделывая подпись директора детского сада, увеличивала свою заработную плату и оплачивала свои штрафы за счёт учреждения. Некоторые из переводов проходили через банковский счёт мужа обвиняемой.
Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Новосибирска. На данный момент представлено обвинение, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Напомним, в январе мужчина, помогая пенсионерке донести сумки, украл у неё из дома 100 тысяч рублей.
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