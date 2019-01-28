6 баллов
-20
65.93 75.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 13:03

фото с сайта GLOBALLOOKPRESS.COM

По версии следствия, женщина подделывала электронную подпись директора.

Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера детского сада № 500 Новосибирска – сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следствие показало, что с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года бухгалтер, подделывая подпись директора детского сада, увеличивала свою заработную плату и оплачивала свои штрафы за счёт учреждения. Некоторые из переводов проходили через банковский счёт мужа обвиняемой.

Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Новосибирска. На данный момент представлено обвинение, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Напомним, в январе мужчина, помогая пенсионерке донести сумки, украл у неё из дома 100 тысяч рублей.

Теги: суд мошенничество

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее
Image
30.06.2017

Особо опасный эколог

За что новосибирского эколога посадили в тюрьму и п...

Читать далее

Новости по теме

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность всего региона - суд вчера 10:37 Новосибирского экс-чиновника Росрезерва оштрафовали на 100 миллионов и отправили в колонию 25.01.2019 Главврач детской больницы Новосибирска пойдёт под суд за хищение 1,2 миллиона рублей 25.01.2019 Против исправлявшего оценки новосибирского школьника снова выдвинуто обвинение 23.01.2019

Популярное

Image

Эксперты назвали самую полезную рыбу в мире – она водится в Сибир...

Image

Новосибирец убил жену на глазах сына

Image

«Странное существо» из унитаза напугало сибирячку - на место выез...

Image

Экс-глава новосибирской ГИБДД поставил под угрозу безопасность вс...

Image

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую школьницу

Image

МВД и следком объяснили инцидент с избиением новосибирца пьяным п...

Image

После избиения пьяным полицейским на пострадавших хотят завести у...

Image

Новосибирские следователи разбираются в причинах смерти пациентки...

Image

Приставы разыскивают прописанного в Новосибирске актёра Жерара Де...

Image

Два мужчины погибли при взрыве колеса БелАЗа под Искитимом

Image

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Image

Скончался экс-руководитель налоговой инспекции Новосибирской обла...

Image

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло