Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

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Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасателиРубрика: проиcшествия
28.01.2019 18:00
кадр видео из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»
В Новосибирске ребёнок во время морозов остался один в запертой машине в Новосибирске.
Инцидент произошёл в 17:33 вчера, 27 января. На улице Тружеников Советского района женщина захлопнула дверь автомобиля, внутри которого сидела её дочка 2016 года рождения. Обеспокоенная мать вызвала на место сотрудников МАСС.
Спасатели за пять минут разблокировали иномарку и передали девочку маме. В медицинской помощи ребёнок не нуждался.
О случившимся сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте». Также там напомнили родителям, закрывая авто, всегда проверять, есть ли ключи в кармане. И не оставлять маленьких детей одних в салоне.
«Покидая салон автомобиля, если вы находитесь с ребёнком одни, сначала выключите двигатель, достаньте ключ из замка зажигания, положите его в карман, покиньте автомобиль и, не захлопывая водительскую дверь, откройте дверь со стороны ребёнка и помогите ему выбраться из салона», – посоветовали в МАСС.
Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.
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