Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

кадр видео из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске ребёнок во время морозов остался один в запертой машине в Новосибирске.

Инцидент произошёл в 17:33 вчера, 27 января. На улице Тружеников Советского района женщина захлопнула дверь автомобиля, внутри которого сидела её дочка 2016 года рождения. Обеспокоенная мать вызвала на место сотрудников МАСС.

Спасатели за пять минут разблокировали иномарку и передали девочку маме. В медицинской помощи ребёнок не нуждался.

О случившимся сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте». Также там напомнили родителям, закрывая авто, всегда проверять, есть ли ключи в кармане. И не оставлять маленьких детей одних в салоне.

«Покидая салон автомобиля, если вы находитесь с ребёнком одни, сначала выключите двигатель, достаньте ключ из замка зажигания, положите его в карман, покиньте автомобиль и, не захлопывая водительскую дверь, откройте дверь со стороны ребёнка и помогите ему выбраться из салона», – посоветовали в МАСС.

Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.