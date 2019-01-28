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Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 18:00

кадр видео из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске ребёнок во время морозов остался один в запертой машине в Новосибирске.

Инцидент произошёл в 17:33 вчера, 27 января. На улице Тружеников Советского района женщина захлопнула дверь автомобиля, внутри которого сидела её дочка 2016 года рождения. Обеспокоенная мать вызвала на место сотрудников МАСС.

Спасатели за пять минут разблокировали иномарку и передали девочку маме. В медицинской помощи ребёнок не нуждался.

О случившимся сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте». Также там напомнили родителям, закрывая авто, всегда проверять, есть ли ключи в кармане. И не оставлять маленьких детей одних в салоне.

«Покидая салон автомобиля, если вы находитесь с ребёнком одни, сначала выключите двигатель, достаньте ключ из замка зажигания, положите его в карман, покиньте автомобиль и, не захлопывая водительскую дверь, откройте дверь со стороны ребёнка и помогите ему выбраться из салона», – посоветовали в МАСС.

Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили детей из наручников и игрушечного меча.

Теги: спасатели автомобили дети видео МАСС

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Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

сегодня 19:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

сегодня 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

сегодня 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

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