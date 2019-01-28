Футболистам «Сибири» несколько месяцев не платят зарплату

фото из группы ФК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»

У футбольного клуба из Новосибирска возникли финансовые трудности; команда пока не может привлекать новых игроков.

Футболистам «Сибири» задерживают выплаты зарплат. Информацию об этом Сиб.фм подтвердил генеральный директор клуба Константин Кричевский.

«Да, проблема с выплатами существует. Пока конкретных цифр о сумме задолженности и дате выплат нет. Это общая практика для всех клубов. С начала года мы выходим на нормальный режим финансирования. В ближайшее время проблема будет решена», – пояснил Кричевский.

Сообщения о финансовых проблемах «Сибири» неоднократно появлялись в СМИ в последние годы. Ранее появлялась информация, что из-за долгов перед футболистами РФС ограничил клубу возможности заключения контрактов с новыми игроками. По словам Константина Кричевского, на данный момент запрет сохраняется.

Должность главного тренера новосибирской команды с сентября прошлого года занимает Игорь Чугайнов. «Сибирь» сейчас выступает в Футбольной национальной лиге, занимая 19-ю строчку турнирной таблицы с 20 набранными очками. На минувшей неделе «Сибирь» завершила учебно-тренировочный сбор в Крымске. Следующий матч в рамках ФНЛ состоится 3 марта – футболисты «Сибири» встретятся с командой из Тюмени.

Напомним, в январе кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольных стадионы.