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Футболистам «Сибири» несколько месяцев не платят зарплату

Рубрика: общество

28.01.2019 12:32

фото из группы ФК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»

У футбольного клуба из Новосибирска возникли финансовые трудности; команда пока не может привлекать новых игроков.

Футболистам «Сибири» задерживают выплаты зарплат. Информацию об этом Сиб.фм подтвердил генеральный директор клуба Константин Кричевский.

«Да, проблема с выплатами существует. Пока конкретных цифр о сумме задолженности и дате выплат нет. Это общая практика для всех клубов. С начала года мы выходим на нормальный режим финансирования. В ближайшее время проблема будет решена», – пояснил Кричевский.

Сообщения о финансовых проблемах «Сибири» неоднократно появлялись в СМИ в последние годы. Ранее появлялась информация, что из-за долгов перед футболистами РФС ограничил клубу возможности заключения контрактов с новыми игроками. По словам Константина Кричевского, на данный момент запрет сохраняется. 

Должность главного тренера новосибирской команды с сентября прошлого года занимает Игорь Чугайнов. «Сибирь» сейчас выступает в Футбольной национальной лиге, занимая 19-ю строчку турнирной таблицы с 20 набранными очками. На минувшей неделе «Сибирь» завершила учебно-тренировочный сбор в Крымске. Следующий матч в рамках ФНЛ состоится 3 марта – футболисты «Сибири» встретятся с командой из Тюмени.

Напомним, в январе кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольных стадионы.

Теги: зарплата футбол ФК Сибирь

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Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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