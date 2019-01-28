Футболистам «Сибири» несколько месяцев не платят зарплату

Лента новостейПредложить новость
Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми
Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов
Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд
Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка
Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС
Футболистам «Сибири» несколько месяцев не платят зарплатуРубрика: общество
28.01.2019 12:32
фото из группы ФК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»
У футбольного клуба из Новосибирска возникли финансовые трудности; команда пока не может привлекать новых игроков.
Футболистам «Сибири» задерживают выплаты зарплат. Информацию об этом Сиб.фм подтвердил генеральный директор клуба Константин Кричевский.
«Да, проблема с выплатами существует. Пока конкретных цифр о сумме задолженности и дате выплат нет. Это общая практика для всех клубов. С начала года мы выходим на нормальный режим финансирования. В ближайшее время проблема будет решена», – пояснил Кричевский.
Сообщения о финансовых проблемах «Сибири» неоднократно появлялись в СМИ в последние годы. Ранее появлялась информация, что из-за долгов перед футболистами РФС ограничил клубу возможности заключения контрактов с новыми игроками. По словам Константина Кричевского, на данный момент запрет сохраняется.
Должность главного тренера новосибирской команды с сентября прошлого года занимает Игорь Чугайнов. «Сибирь» сейчас выступает в Футбольной национальной лиге, занимая 19-ю строчку турнирной таблицы с 20 набранными очками. На минувшей неделе «Сибирь» завершила учебно-тренировочный сбор в Крымске. Следующий матч в рамках ФНЛ состоится 3 марта – футболисты «Сибири» встретятся с командой из Тюмени.
Напомним, в январе кандидат в президенты РФС предложил строить в Сибири крытые футбольных стадионы.
Комментарии
Лента новостей
Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области
Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям
В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми
Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов
Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд
Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании
Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка
Компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы - УФАС
Статьи по теме
Время сюрпризов
ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...
Новости по теме
Популярное