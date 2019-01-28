Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

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Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской областиРубрика: наука
28.01.2019 17:27
фото с сайта НГТУ
Команда из НГТУ разработала первый в мире алюминиевый двигатель.
Испытания на аэродроме Мочище подтвердили высокое качество нового алюминиевого двигателя внутреннего сгорания. Над агрегатом работает созданная выпускниками НГТУ компания «ЗК-Мотор», в неё входят аспиранты и магистранты вуза. Разработчик двигателя – профессор кафедры самолёто- и вертолётостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков.
«Износ деталей не определяется микрометрическим измерительным инструментом, фактически его нет. Это нас вдохновляет», – рассказал Илья Зверков.
В январе 2018 года конструкторы НГТУ впервые представили полностью алюминиевый двигатель. Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес агрегата на 30-40 %. При этом расчётная мощность выросла до 400 лошадиных сил, а расход топлива сократился примерно на 15 %.
Сейчас идёт изготовление деталей нового двигателя, который будет готов к началу лета. Все основные комплектующие будут отлиты в Новосибирске, что позволит отказаться от импортных деталей, которые использовались в экспериментальном варианте. В перспективе это даст возможность использовать двигатель на самолетах ВВС России.
Напомним, в январе выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску.
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