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Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

Рубрика: наука

28.01.2019 17:27

фото с сайта НГТУ

Команда из НГТУ разработала первый в мире алюминиевый двигатель.

Испытания на аэродроме Мочище подтвердили высокое качество нового алюминиевого двигателя внутреннего сгорания. Над агрегатом работает созданная выпускниками НГТУ компания «ЗК-Мотор», в неё входят аспиранты и магистранты вуза. Разработчик двигателя – профессор кафедры самолёто- и вертолётостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков.

«Износ деталей не определяется микрометрическим измерительным инструментом, фактически его нет. Это нас вдохновляет», – рассказал Илья Зверков.

В январе 2018 года конструкторы НГТУ впервые представили полностью алюминиевый двигатель. Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес агрегата на 30-40 %. При этом расчётная мощность выросла до 400 лошадиных сил, а расход топлива сократился примерно на 15 %.

Сейчас идёт изготовление деталей нового двигателя, который будет готов к началу лета. Все основные комплектующие будут отлиты в Новосибирске, что позволит отказаться от импортных деталей, которые использовались в экспериментальном варианте. В перспективе это даст возможность использовать двигатель на самолетах ВВС России.

Напомним, в январе выпускник НГТУ испытал вездеходную инвалидную коляску.

 

Теги: НГТУ изобретение

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Предложить новость

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Новый директор Института истории СО РАН приступил к работе

сегодня 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

сегодня 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

сегодня 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

сегодня 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Новосибирске

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Вмёрзшего в лёд кота спасли в Иркутской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе задержан скрывавшийся 19 лет от правосудия мужчина

сегодня 07:23 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

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