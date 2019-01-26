Морозы до -30 градусов возвращаются в Новосибирск

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По прогнозу синоптиков, новосибирцам не стоит ждать потепления, морозы только усилятся к концу недели.

Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что в первой половине недели в Новосибирске сохранится холодная погода. В понедельник температура воздуха составит от -21 до -25 градусов, во вторник -19, пройдут осадки в виде кратковременного снега. В среду днём в городе незначительно потеплеет – -14 градусов без осадков.

Резкое понижение температуры начнётся в ночь на четверг. 31 января обещают -21 градус днём и до -34 ночью. Первый день февраля будет более морозным – от -30 до -35 градусов. Похолодание сохранится до конца недели.

Напомним, в январе стало известно, что в ближайшие два года в Новосибирске появится новая вакцина от гриппа.