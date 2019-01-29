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На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

Рубрика: проиcшествия

29.01.2019 08:12

ФОТО С САЙТА NSK.SLEDCOM.RU

В Республике Алтай политик устроил драку в кафе, потому что не хотел оплачивать счёт.

В отношении депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». На данный момент никаких санкций по отношению к нему не применялось. Об этом сообщили в региональном следственном комитете ТАСС.

22 декабря Юрий Корнеев подрался в местном кафе после новогоднего корпоратива с 59-летней управляющей заведения и её 14-летним внуком. Конфликт произошёл из-за того, что депутат отказался оплачивать счёт.

Сам же Юрий Корнеев утверждает, что его спровоцировали. По его словам, он собирался съездить домой за деньгами, но сотрудники заведения вызвали полицию. При этом подросток первым бросился в драку.

Напомним, в октябре инцидент с драками футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обрёл немалый масштаб.

Теги: скандалы Следственный комитет драки

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Предложить новость

Размещённые в Алтайском крае связисты получили модернизированные станции

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы заметили неполадки в Instagram

сегодня 09:25 Общество 0 Коммент.

Абаканские полицейские спасли брошенных на рельсы щенков

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

В центре Новосибирска начинается строительство светомузыкального фонтана

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Больше мяса: потребительская корзина россиян может подорожать на 30 %

вчера 20:03 Экономика 0 Коммент.

Психически нездоровая женщина убила свою 15-летнюю дочку в Кузбассе

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Омичей просят помочь в поисках пропавшего новосибирца на Subaru

вчера 19:04 Общество 0 Коммент.

Поход в барбершоп закончился для новосибирца порезами на лысине

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

По России прошла волна объявлений о заминированных зданиях

вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирскую лошадь спасли от продажи на мясо

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Двухлетнюю девочку вызволили из машины новосибирские спасатели

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Виктору Козодою нашли замену в Институте истории СО РАН

вчера 17:49 Наука 0 Коммент.

Испытания уникального двигателя успешно прошли в Новосибирской области

вчера 17:27 Наука 0 Коммент.

Банк России уменьшил процентную ставку микрофинансовым организациям

вчера 17:12 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске школьника сбили на пешеходном переходе

вчера 16:47 Хроника 0 Коммент.

В Омске воспитательницу детсада обвинили в издевательствах над детьми

вчера 15:38 Общество 0 Коммент.

Температуру в домах Новосибирска будут контролировать с помощью новых регистраторов

вчера 13:50 Общество 0 Коммент.

Бухгалтер украла 3,4 миллиона рублей из детского сада – дело рассмотрит суд

вчера 13:03 Хроника 0 Коммент.

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