На сибирского депутата завели уголовное дело за драку с женщиной и подростком

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В Республике Алтай политик устроил драку в кафе, потому что не хотел оплачивать счёт.

В отношении депутата Чемальского райсовета народных депутатов Юрия Корнеева возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». На данный момент никаких санкций по отношению к нему не применялось. Об этом сообщили в региональном следственном комитете ТАСС.

22 декабря Юрий Корнеев подрался в местном кафе после новогоднего корпоратива с 59-летней управляющей заведения и её 14-летним внуком. Конфликт произошёл из-за того, что депутат отказался оплачивать счёт.

Сам же Юрий Корнеев утверждает, что его спровоцировали. По его словам, он собирался съездить домой за деньгами, но сотрудники заведения вызвали полицию. При этом подросток первым бросился в драку.

Напомним, в октябре инцидент с драками футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обрёл немалый масштаб.