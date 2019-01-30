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Нарушители из Новосибирской области заплатили более миллиона рублей за махинации с электроэнергией

Рубрика: общество

30.01.2019 09:25

фото предоставила пресс-служба АО «РЭС»

За прошлый год в Болотнинском районе Новосибирской области зафиксировали 72 случая хищения электроэнергии.

В Болотнинском районе недобросовестные потребители электричества в общей сложности заплатили более 1,4 млн рублей – сообщили в электросетевом предприятии АО «РЭС». Одним из наиболее распространённых «народных» методов хищения, по оценкам энергетиков, является монтаж скрытой проводки в обход счётчика. Недобросовестные потребители подключают мощные электроприемники, а именно электрокотлы отопительной системы – за счёт них резко возрастает потребление электричества.

При выявлении таких случаев нарушителей привлекают к административной ответственности, им приходится оплачивать не только стоимость неучтённой электроэнергии, но и штраф. Суммарные затраты могут оказаться в десятки раз выше полученной экономии.

Специалисты предупреждают, что подобные махинации с электроэнергией снижают качество и надёжность электроснабжения всего района, так как превышение допустимой нагрузки приводит к преждевременному износу электрооборудования и к выходу его из строя – без света и тепла из-за этого остаются добросовестные потребители. Кроме того, из-за перегрузки происходят перепады напряжения, которые приводят к поломке электробытовой техники и возникновению риска пожара из-за короткого замыкания.

Чтобы выявлять и предотвращать подобные нарушения, специалисты АО «РЭС» проводят регулярные рейды, замеры нагрузок и анализ потребления электроэнергии.

Самый действенный и эффективный способ – установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учёта. На сегодняшний день в Болотном уже установлено 252 прибора, в 2019 году планируется поставить ещё 298. Внедрение данной системы позволяет снизить уровень потерь и повысить надёжность и качество электроснабжения.

Автоматизированная система контроля на данный момент не может охватить всех потребителей, так как установка требует большого объёма финансирования. Каждый добросовестный потребитель может обезопасить себя. Для этого энергетики призывают жителей Новосибирской области сообщать о возможных хищениях электроэнергии по телефону доверия +7 383 289-41-00, с помощью сообщений на номер +7 913 375-25-75 через WhatsApp и Viber или на сайте, заполнив форму с приложением медиафайлов.

 

Напомним, в августе 2018 года АО «РЭС» продолжили внедрять интеллектуальную систему учёта электроэнергии.

Теги: штрафы электричество

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вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:11 Политика 0 Коммент.

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