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Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

28.01.2019 09:49

фото с сайта LIZAALERT.ORG

Найти пропавшую девочку помогали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

В понедельник, 21 января, в Первомайском районе Новосибирска, пропала 15-летняя Виктория Тепляшина. Вчера, 27 января, её нашли сотрудники полиции и доставили домой. 

«Девочку задержали сотрудники правоохранительных органов. Мы всё время поиска работали в тесной связке с отделом полиции Первомайского района, передавали им имеющиеся у нас свидетельства», — сообщила Алеся Яблонских, руководитель инфорг группы «Лиза Алерт».

Напомним, следователи Кузбасса проверяют информацию о падающих в обморок школьниках.

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Лента новостей

Предложить новость

Жители Новосибирска не смогут получить доступ к некоторым сайтам

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Сказка закончилась: городскую ёлку в Новосибирске заменила привычная парковка

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Морозы до -30 градусов возвращаются в Новосибирск

сегодня 09:28 Хроника 0 Коммент.

Полиграф, гей, чемпион - Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

28 видов животных и растений дополнительно внесены в Красную книгу Новосибирской области

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

11 тонн подготовленного к продаже в Новосибирске суррогатного алкоголя изъяла полиция Кузбасса

вчера 13:11 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае вводится карантин по ОРВИ и гриппу

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирские студенты тратят более половины зарплаты на аренду жилья

вчера 09:03 Недвижимость 0 Коммент.

«Не выгонят - сам уйдёшь»: новосибирский борец вспомнил свою первую тренировку

вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

Около 3 миллиардов рублей потратят на новый ЛДС в Новосибирске

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

Мужчина избил костылём собственную мать в Новосибирской области

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу в очередном матче с «Адмиралом»

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Хоккеиста из ﻿«Сибири» пригласили выступить за сборную страны

26.01.2019 Общество 0 Коммент.

﻿Организаторы "Тотального диктанта" издали книгу о своём детище

26.01.2019 Культура 0 Коммент.

﻿ "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Новосибирск

26.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская пара попробует сохранить свой брак в новом шоу на ТНТ

26.01.2019 Афиша 0 Коммент.

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