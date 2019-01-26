Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

фото с сайта LIZAALERT.ORG

Найти пропавшую девочку помогали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

В понедельник, 21 января, в Первомайском районе Новосибирска, пропала 15-летняя Виктория Тепляшина. Вчера, 27 января, её нашли сотрудники полиции и доставили домой.

«Девочку задержали сотрудники правоохранительных органов. Мы всё время поиска работали в тесной связке с отделом полиции Первомайского района, передавали им имеющиеся у нас свидетельства», — сообщила Алеся Яблонских, руководитель инфорг группы «Лиза Алерт».

Напомним, следователи Кузбасса проверяют информацию о падающих в обморок школьниках.