Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района Новосибирска

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Нашлась пропавшая школьница из Первомайского района НовосибирскаРубрика: проиcшествия
28.01.2019 09:49
фото с сайта LIZAALERT.ORG
Найти пропавшую девочку помогали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
В понедельник, 21 января, в Первомайском районе Новосибирска, пропала 15-летняя Виктория Тепляшина. Вчера, 27 января, её нашли сотрудники полиции и доставили домой.
«Девочку задержали сотрудники правоохранительных органов. Мы всё время поиска работали в тесной связке с отделом полиции Первомайского района, передавали им имеющиеся у нас свидетельства», — сообщила Алеся Яблонских, руководитель инфорг группы «Лиза Алерт».
Напомним, следователи Кузбасса проверяют информацию о падающих в обморок школьниках.
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