Более десяти объектов в Новосибирске получили сообщение о минировании

фото Алексея Морозова, vk.com

С раннего утра в Новосибирске проводятся эвакуации школ, больниц, торговых и бизнес-центров, банков из-за пришедших на электронную почту писем с угрозой.

В Новосибирске, а также Искитиме, Ордынском районе, городе Обь, Краснообске проходят эвакуации учащихся школ, пациентов больниц и других учреждений. Полиция работает на улицах Зорге, Тюленина, Объединения, Кирова, Тимирязева, Советской, Маркса и других. Все соцобъекты получили предупреждение следующего содержания:

«Времени совсем немного, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибку магнитогорцев, но мы их оповещали… Хорошо подумайте, прежде чем игнорировать сообщение. Возможно, этим вы спасёте жизни».

В режиме повышенной готовности находятся службы и соседних регионов. В Барнауле «заминированы» 10 школ и мэрия, а также школы Новоалтайска. В Красноярске на данный момент известно об эвакуации школы и больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, в пятницу, 25 января, прошла информация о минировании учреждений Иркутска, Улан-Удэ, Читы, а также Благовещенска и Якутии.